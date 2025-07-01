https://sarabic.ae/20250701/توقف-محطات-كهربائية-في-العراق-بسبب-تراجع-واردات-الغاز-الإيراني-1102246452.html
توقف محطات كهربائية في العراق بسبب تراجع واردات الغاز الإيراني
توقف محطات كهربائية في العراق بسبب تراجع واردات الغاز الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، توقف عدد من محطات الكهرباء وفقدان 3800 ميغاواط بسبب انخفاض كميات الغاز الإيراني. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T11:32+0000
2025-07-01T11:32+0000
2025-07-01T11:32+0000
العراق
الغاز الإيراني
إيران
واردات
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير مديرية الوقود في وزارة الكهرباء العراقية، سعد فريح، قوله في بيان: "كميات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهدت تراجعا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث انخفضت إلى ما يقارب النصف (25 مليون متر مكعب ) يوميا، مقارنة بالكميات المتعاقد عليها بين البلدين، والبالغة ( 55 مليون متر مكعب) يوميا".وأوضح فريح أن "وزارة الكهرباء، تبذل جهودا استثنائية لإعادة التوازن إلى منظومة التوليد من خلال التنسيق المستمر مع وزارة النفط لتعويض جزء من النقص الحاصل عبر زيادة تجهيز الوقود البديل "زيت الغاز" لمحطات الإنتاج، رغم الفارق مع الوقود الغازي".كما بيّن فريح أن "الوزارة تدرك تماما حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية، وهي تتابع الأزمة بشكل يومي، وعلى مدار الساعة لتقليل آثارها والعمل على استقرار التجهيز".
https://sarabic.ae/20250313/العراق-يبحث-عن-بدائل-للغاز-الإيراني-1098646554.html
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العراق, الغاز الإيراني, إيران, واردات, العالم العربي
العراق, الغاز الإيراني, إيران, واردات, العالم العربي
توقف محطات كهربائية في العراق بسبب تراجع واردات الغاز الإيراني
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، توقف عدد من محطات الكهرباء وفقدان 3800 ميغاواط بسبب انخفاض كميات الغاز الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير مديرية الوقود في وزارة الكهرباء العراقية، سعد فريح، قوله في بيان: "كميات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية
شهدت تراجعا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث انخفضت إلى ما يقارب النصف (25 مليون متر مكعب ) يوميا، مقارنة بالكميات المتعاقد عليها بين البلدين، والبالغة ( 55 مليون متر مكعب) يوميا".
وأضاف: "تسبب هذا التراجع المفاجئ بخروج عدد من محطات الإنتاج الغازية عن الخدمة، ما أدى إلى فقدان نحو 3800 ميغاواط من القدرة التوليدية الوطنية".
وأوضح فريح أن "وزارة الكهرباء، تبذل جهودا استثنائية لإعادة التوازن إلى منظومة التوليد من خلال التنسيق المستمر مع وزارة النفط لتعويض جزء من النقص الحاصل عبر زيادة تجهيز الوقود البديل
"زيت الغاز" لمحطات الإنتاج، رغم الفارق مع الوقود الغازي".
كما بيّن فريح أن "الوزارة تدرك تماما حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية
، وهي تتابع الأزمة بشكل يومي، وعلى مدار الساعة لتقليل آثارها والعمل على استقرار التجهيز".