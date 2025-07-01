https://sarabic.ae/20250701/سفير-أذربيجان-لدى-موسكو-يصل-إلى-الخارجية-الروسية-بعد-استدعائه-فيديو--1102238135.html

سفير أذربيجان لدى موسكو يصل إلى الخارجية الروسية بعد استدعائه... فيديو

سفير أذربيجان لدى موسكو يصل إلى الخارجية الروسية بعد استدعائه... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول السفير الأذربيجاني لدى روسيا، رحمن مصطفىاييف إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، وذلك بعد استدعاء... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T07:29+0000

2025-07-01T07:29+0000

2025-07-01T07:29+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أذربيجان

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ويأتي تحرك الخارجية الروسية، على خلفية إعلان وزارة الداخلية الأذربيجانية، أمس الاثنين، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أنها استدعت السفير الأذربيجاني، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.وبدوره، اعتبر دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في العاصمة باكو، ظلم صريح.وتابع: "شاركت بنفسي في تلك المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، وترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين".وختم كيسيلوف، بالقول: "نأمل أن يكون هذا الأمر من الحالات التي، كما قال الرئيس بوتين (فلاديمير، الرئيس الروسي) ذات مرة، "المستوى المتوسط يتصرف فيها من تلقاء نفسه"، لأن العلاقات بين قادة روسيا وأذربيجان، لا تفترض مثل هذا التصرف".وبدورها، قالت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية إنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة"، مضيفة أن الموظفين لا يستجيبون، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.

https://sarabic.ae/20250630/كيسيلوف-ما-يحدث-لمكتب-سبوتنيك-في-باكو-ظلم-صريح-1102225856.html

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