https://sarabic.ae/20250701/سفير-أذربيجان-لدى-موسكو-يصل-إلى-الخارجية-الروسية-بعد-استدعائه-فيديو--1102238135.html
سفير أذربيجان لدى موسكو يصل إلى الخارجية الروسية بعد استدعائه... فيديو
سفير أذربيجان لدى موسكو يصل إلى الخارجية الروسية بعد استدعائه... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول السفير الأذربيجاني لدى روسيا، رحمن مصطفىاييف إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، وذلك بعد استدعاء... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T07:29+0000
2025-07-01T07:29+0000
2025-07-01T07:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أذربيجان
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ويأتي تحرك الخارجية الروسية، على خلفية إعلان وزارة الداخلية الأذربيجانية، أمس الاثنين، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أنها استدعت السفير الأذربيجاني، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.وبدوره، اعتبر دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في العاصمة باكو، ظلم صريح.وتابع: "شاركت بنفسي في تلك المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، وترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين".وختم كيسيلوف، بالقول: "نأمل أن يكون هذا الأمر من الحالات التي، كما قال الرئيس بوتين (فلاديمير، الرئيس الروسي) ذات مرة، "المستوى المتوسط يتصرف فيها من تلقاء نفسه"، لأن العلاقات بين قادة روسيا وأذربيجان، لا تفترض مثل هذا التصرف".وبدورها، قالت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية إنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة"، مضيفة أن الموظفين لا يستجيبون، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.
https://sarabic.ae/20250630/كيسيلوف-ما-يحدث-لمكتب-سبوتنيك-في-باكو-ظلم-صريح-1102225856.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان
سفير أذربيجان لدى موسكو يصل إلى الخارجية الروسية بعد استدعائه... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول السفير الأذربيجاني لدى روسيا، رحمن مصطفىاييف إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، وذلك بعد استدعاء الأخيرة للسفير على خلفية الاعتقال غير القانوني للصحفيين الروس في باكو.
ويأتي تحرك الخارجية الروسية، على خلفية إعلان وزارة الداخلية الأذربيجانية، أمس الاثنين، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أنها استدعت السفير الأذربيجاني، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية
التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.
"فيما يتعلق بالأعمال غير الودية، التي تقوم بها باكو، والاحتجاز غير القانوني للصحفيين الروس، الذين لم تتلق السلطات الأذربيجانية أي شكاوى ضدهم طوال هذه السنوات، تم استدعاء السفير الأذربيجاني إلى وزارة الخارجية".
وزراة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"
وبدوره، اعتبر دميتري كيسيلوف،
المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في العاصمة باكو، ظلم صريح.
وقال كيسيلوف: "نحن نعتبر ما يحدث مع مكتبنا في باكو، ظلما. لم تكن هناك أي ادعاءات جوهرية بشأن العمل الصحفي لـ"سبوتنيك أذربيجان"، لا في السابق ولا الآن. لقد اتفقنا على تسوية الإجراءات الشكلية خلال زيارة ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة، خلاف خلافوف، إلى موسكو في 8 أبريل (نيسان الماضي)، من خلال إبرام اتفاقية حكومية مشتركة".
وتابع: "شاركت بنفسي في تلك المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، وترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين".
وأضاف كيسيلوف: "تم الاتفاق حينها على مواصلة عمل "سبوتنيك أذربيجان" وفق صيغة قانونية مؤقتة اقترحتها باكو، لكن لم يتم تقديم تلك الصيغة المؤقتة، ونحن نواصل العمل بانتظارها على أمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فجأة، دخلت قوات الأمن الأذربيجانية إلى مقر التحرير واعتقلت قيادة مكتبنا واصفة إياهم بعملاء في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأيدٍ مقيدة ورؤوس منحنية، وكأنهم إرهابيون. كل هذا يبدو كخطوة متعمّدة تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين الدولتين".
وختم كيسيلوف، بالقول: "نأمل أن يكون هذا الأمر من الحالات التي، كما قال الرئيس بوتين (فلاديمير، الرئيس الروسي) ذات مرة، "المستوى المتوسط يتصرف فيها من تلقاء نفسه"، لأن العلاقات بين قادة روسيا وأذربيجان، لا تفترض مثل هذا التصرف".
وبدورها، قالت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية إنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة"، مضيفة أن الموظفين لا يستجيبون، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.
وأوضح أحد موظفي "سبوتنيك" أن الشرطة استدعت جميع الإعلاميين الذين لم يكونوا موجودين في الموقع إلى المكتب.
وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.
الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.