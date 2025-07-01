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وزارة البترول المصرية: انقلاب بارج بحري في خليج السويس
وزارة البترول المصرية: انقلاب بارج بحري في خليج السويس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، انقلاب بارج بحري في خليج السويس، حيث توجه على إثر الحادث مسؤولون حكوميون لموقعه لمتابعة عمليات... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزراة البترول المصرية: "تلقينا منذ قليل بلاغا من شركة "أوسوكو" يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "آدم مارين 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس".واختتم البيان: "تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة".انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس.. فيديوعودة سفن الحاويات العملاقة لعبور قناة السويس بعد توقف منذ مارس 2024
https://sarabic.ae/20250621/انحراف-سفينة-بشكل-مرعب-واصطدامها-داخل-قناة-السويس-فيديو-1101906525.html
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وزارة البترول المصرية: انقلاب بارج بحري في خليج السويس

20:27 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 20:46 GMT 01.07.2025)
© AP Photo / Sam Madgyسفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية
سفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Sam Madgy
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، انقلاب بارج بحري في خليج السويس، حيث توجه على إثر الحادث مسؤولون حكوميون لموقعه لمتابعة عمليات الإنقاذ.
وجاء في بيان وزراة البترول المصرية: "تلقينا منذ قليل بلاغا من شركة "أوسوكو" يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "آدم مارين 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس".

وتابع البيان: "في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسيد وزير العمل، على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث، للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث".

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واختتم البيان: "تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة".
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