https://sarabic.ae/20250701/وزير-الخارجية-المصري-مؤتمر-إعمار-غزة-فور-وقف-إطلاق-النار-1102249362.html

وزير الخارجية المصري: مؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار

وزير الخارجية المصري: مؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على رفض بلاده القاطع لكل مخططات التهجير القسري، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن "ما يجري في الضفة... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T12:45+0000

2025-07-01T12:45+0000

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وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن "مصر تدين بشدة سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين في غزة"، داعيًا إلى "ضرورة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وأضاف أنه "فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، سيتم الإعلان عن موعد مؤتمر إعادة إعمار القطاع، في أسرع وقت ممكن"، مؤكدًا على استمرار التحركات المصرية الفاعلة في هذا الإطار بالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بسبب نفاد الوقود، والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركّزة، فقط لساعات قليلة.وجددت مناشدتها للمؤسسات الدولية والجهات المعنية كافة بضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، بمقتل 20 شخصًا بينهم 9 أفراد قضوا إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي "الشيخ رضوان"، شمالي مدينة غزة.وتمنع إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول جميع المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد عليها المواطنون في القطاع بشكل كامل.

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