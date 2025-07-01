https://sarabic.ae/20250701/وزير-الخارجية-المصري-مؤتمر-إعمار-غزة-فور-وقف-إطلاق-النار-1102249362.html
وزير الخارجية المصري: مؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
وزير الخارجية المصري: مؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على رفض بلاده القاطع لكل مخططات التهجير القسري، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن "ما يجري في الضفة... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T12:45+0000
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وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن "مصر تدين بشدة سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين في غزة"، داعيًا إلى "ضرورة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وأضاف أنه "فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، سيتم الإعلان عن موعد مؤتمر إعادة إعمار القطاع، في أسرع وقت ممكن"، مؤكدًا على استمرار التحركات المصرية الفاعلة في هذا الإطار بالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بسبب نفاد الوقود، والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركّزة، فقط لساعات قليلة.وجددت مناشدتها للمؤسسات الدولية والجهات المعنية كافة بضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، بمقتل 20 شخصًا بينهم 9 أفراد قضوا إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي "الشيخ رضوان"، شمالي مدينة غزة.وتمنع إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول جميع المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد عليها المواطنون في القطاع بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20250701/بينهم-7-من-منتظري-المساعدات-إسرائيل-تقتل-20-فلسطينيا-في-مناطق-متفرقة-من-قطاع-غزة-1102246004.html
https://sarabic.ae/20250630/إسرائيل-تعلن-اقتراب-نهاية-حرب-غزة-وسط-تصاعد-الخسائر-البشرية-1102235348.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر
وزير الخارجية المصري: مؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على رفض بلاده القاطع لكل مخططات التهجير القسري، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن "ما يجري في الضفة الغربية، لا يقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة".
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن "مصر تدين بشدة سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين في غزة"، داعيًا إلى "ضرورة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف أنه "فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، سيتم الإعلان عن موعد مؤتمر إعادة إعمار القطاع، في أسرع وقت ممكن"، مؤكدًا على استمرار التحركات المصرية الفاعلة في هذا الإطار بالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، توقف خدمة غسيل الكلى
في مجمع الشفاء الطبي بسبب نفاد الوقود، والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركّزة، فقط لساعات قليلة.
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن "الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتّم لكافة المرضى والجرحى في المستشفيات"، مضيفة أن المستشفيات في القطاع، "تعاني من أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال التقطيرية في تزويد المستشفيات به".
وجددت مناشدتها للمؤسسات الدولية والجهات المعنية كافة بضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، بمقتل 20 شخصًا بينهم 9 أفراد قضوا
إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي "الشيخ رضوان"، شمالي مدينة غزة.
وتمنع إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول جميع المساعدات الإغاثية
والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد عليها المواطنون في القطاع بشكل كامل.