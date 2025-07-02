https://sarabic.ae/20250702/إعلام-12-دولة-أفريقية-تجد-صعوبة-في-مكافحة-تفشي-جدري-القرود-1102268985.html
إعلام: 12 دولة أفريقية تجد صعوبة في مكافحة تفشي جدري القرود
إعلام: 12 دولة أفريقية تجد صعوبة في مكافحة تفشي جدري القرود
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بمعاناة أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية، لاحتواء تفشي مرض جدري القرود، وسط انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة وأوروبا، كما أن أنظمة... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T07:01+0000
2025-07-02T07:01+0000
2025-07-02T07:01+0000
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وقالت صحيفة "فاينينشال تايمز": إن أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية، تحاول جاهدة احتواء تفشي المرض، بعد أن أدى خفض المساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جعل الأنظمة الصحية الهشة، غير مستعدة للتعامل مع انتشار الفيروس.وبحسب الصحيفة، نقلاً عن بيانات من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل أكثر من 21 ألف حالة إصابة بالمرض في 13 دولة أفريقية في عام 2025.وقال ممثل المنظمة نغاشي نغونغو إنه بحلول نهاية العام الجاري قد يتضاعف رقم العام الماضي.ويعتبر جدري القرود مرضا فيروسيا نادرا، قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.ويصاحب العدوى الحمى والتسمم وتضخم الغدد الليمفاوية وانتشار الطفح الجلدي لاحقًا، أولاً في شكل بقع تتحول إلى بثور، وبعد فتحها تتكون القروح، وبعد شفائها، تتحول لقشور، وعندما تسقط، تبقي ندوبا، في الحالات الخفيفة، يختفي المرض عادة من تلقاء نفسه ويستمر من 14 إلى 21 يوما.علماء روس يطورون "سمادا إسعافيا" ينقذ محاصيل الذرة من الجفاف
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منوعات, الصحة
إعلام: 12 دولة أفريقية تجد صعوبة في مكافحة تفشي جدري القرود
أفادت وسائل إعلام غربية، بمعاناة أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية، لاحتواء تفشي مرض جدري القرود، وسط انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة وأوروبا، كما أن أنظمة الصحة المحلية غير مستعدة لمكافحة انتشار الفيروس.
وقالت صحيفة "فاينينشال تايمز": إن أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية، تحاول جاهدة احتواء تفشي المرض، بعد أن أدى خفض المساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جعل الأنظمة الصحية الهشة، غير مستعدة للتعامل مع انتشار الفيروس.
وبحسب الصحيفة، نقلاً عن بيانات من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل أكثر من 21 ألف حالة إصابة بالمرض في 13 دولة أفريقية في عام 2025.
ويشار إلى أن هذا الرقم يتجاوز بالفعل بيانات عام 2024 بأكمله، عندما تم تحديد حوالي 19.7 ألف حالة.
وقال ممثل المنظمة نغاشي نغونغو إنه بحلول نهاية العام الجاري قد يتضاعف رقم العام الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض جدري القرود في أفريقيا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
ويعتبر جدري القرود مرضا فيروسيا نادرا، قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
ويصاحب العدوى الحمى والتسمم وتضخم الغدد الليمفاوية وانتشار الطفح الجلدي لاحقًا، أولاً في شكل بقع تتحول إلى بثور، وبعد فتحها تتكون القروح، وبعد شفائها، تتحول لقشور، وعندما تسقط، تبقي ندوبا، في الحالات الخفيفة، يختفي المرض عادة من تلقاء نفسه ويستمر من 14 إلى 21 يوما.