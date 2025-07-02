الصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو

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صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على المنطقة ودور مصر في حل الصراعات القائمة
18:00 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20250702/الصين-تفاجئ-العالم-بقبة-عملاقة-تغطي-موقع-بناء-فيديو---1102278419.html
الصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو
الصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو
سبوتنيك عربي
فاجأت الصين العالم بتشييد قبة عملاقة مطاطية قابلة للنفخ بارتفاع 50 مترا في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، لتغطية موقع بناء بمساحة 20,000 متر مربع،... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T12:54+0000
2025-07-02T14:35+0000
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وتهدف هذه القبة العملاقة إلى تقليل التأثير البيئي لأعمال البناء من خلال الحد من الغبار والضوضاء الناتجة عن الموقع، مما يسهم في خلق بيئة أكثر هدوءًا ونظافة للمناطق المحيطة.وتعد هذه التقنية سابقة عالمية في تعزيز ممارسات البناء المستدامة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الصين المستمر لتبني تقنيات مبتكرة في قطاع البناء، مما يعزز مكانتها كرائدة في الهندسة المعمارية والإنشاءات الصديقة للبيئة.عرض ضوئي مبهر لـ1000 طائرة مسيرة على شكل قطة... فيديوسائق ينشغل بهاتفه ويتسبب بكارثة... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

الصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو

12:54 GMT 02.07.2025 (تم التحديث: 14:35 GMT 02.07.2025)
© Photo / xالصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء
الصين تفاجئ العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
فاجأت الصين العالم بتشييد قبة عملاقة مطاطية قابلة للنفخ بارتفاع 50 مترا في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، لتغطية موقع بناء بمساحة 20,000 متر مربع، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا كأكبر قبة من نوعها في العالم.
وتهدف هذه القبة العملاقة إلى تقليل التأثير البيئي لأعمال البناء من خلال الحد من الغبار والضوضاء الناتجة عن الموقع، مما يسهم في خلق بيئة أكثر هدوءًا ونظافة للمناطق المحيطة.
وتعد هذه التقنية سابقة عالمية في تعزيز ممارسات البناء المستدامة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الصين المستمر لتبني تقنيات مبتكرة في قطاع البناء، مما يعزز مكانتها كرائدة في الهندسة المعمارية والإنشاءات الصديقة للبيئة.
عرض ضوئي مبهر لـ1000 طائرة مسيرة على شكل قطة... فيديو
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