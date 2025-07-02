الصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو
12:54 GMT 02.07.2025 (تم التحديث: 14:35 GMT 02.07.2025)
© Photo / xالصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء
© Photo / x
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فاجأت الصين العالم بتشييد قبة عملاقة مطاطية قابلة للنفخ بارتفاع 50 مترا في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، لتغطية موقع بناء بمساحة 20,000 متر مربع، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا كأكبر قبة من نوعها في العالم.
وتهدف هذه القبة العملاقة إلى تقليل التأثير البيئي لأعمال البناء من خلال الحد من الغبار والضوضاء الناتجة عن الموقع، مما يسهم في خلق بيئة أكثر هدوءًا ونظافة للمناطق المحيطة.
📹الصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 2, 2025
في خطوة مبتكرة، أنشأت الصين قبة مطاطية بارتفاع 50 مترا تغطي موقع بناء في مدينة جينان شرقي الصين، لتسجل بذلك كأكبر قبة من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 20,000 متر مربع.
🟠تهدف هذه القبة الضخمة إلى تقليل التأثير البيئي لأعمال… pic.twitter.com/MXjhghV5QK
وتعد هذه التقنية سابقة عالمية في تعزيز ممارسات البناء المستدامة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الصين المستمر لتبني تقنيات مبتكرة في قطاع البناء، مما يعزز مكانتها كرائدة في الهندسة المعمارية والإنشاءات الصديقة للبيئة.