https://sarabic.ae/20250630/عرض-ضوئي-مبهر-لـ1000-طائرة-مسيرة-على-شكل-قطة-فيديو-1102232705.html
عرض ضوئي مبهر لـ1000 طائرة مسيرة على شكل قطة... فيديو
عرض ضوئي مبهر لـ1000 طائرة مسيرة على شكل قطة... فيديو
سبوتنيك عربي
أضاءت نحو ألف طائرة مسيرة سماء مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، مقدمة عرضا ضوئيا مبهرا جذب أنظار السكان والمتابعين. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T19:32+0000
2025-06-30T19:32+0000
2025-06-30T19:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102231700_0:196:608:538_1920x0_80_0_0_f9b15a4533d44f45fb6aa4374a516cc8.jpg
ويظهر في الفيديو كيف شكّلت الطائرات المسيرة مجسما ضخما على هيئة قطة، في مشهد إبداعي مزج بين التكنولوجيا المتطورة والفن البصري.وأثار العرض إعجاب الحضور وسط أجواء احتفالية، ما يبرز قدرة الصين على تقديم عروض بصرية مبتكرة تجمع بين التراث الثقافي والابتكار التكنولوجي."جوبي" أول تاكسي طائر يحلق في سماء دبي.. فيديوكرة نارية غامضة في سماء الولايات المتحدة... فيديو
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
عرض ضوئي مبهر لـ1000 طائرة مسيرة على شكل قطة... فيديو
أضاءت نحو ألف طائرة مسيرة سماء مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، مقدمة عرضا ضوئيا مبهرا جذب أنظار السكان والمتابعين.
ويظهر في الفيديو كيف شكّلت الطائرات المسيرة مجسما ضخما على هيئة قطة، في مشهد إبداعي مزج بين التكنولوجيا المتطورة والفن البصري.
وأثار العرض إعجاب الحضور وسط أجواء احتفالية، ما يبرز قدرة الصين على تقديم عروض بصرية مبتكرة تجمع بين التراث الثقافي والابتكار التكنولوجي.