https://sarabic.ae/20250703/أسراب-من-ذباب-مصري-ينتشر-إلى-مناطق-واسعة-في-إسرائيل-1102318873.html
أسراب من "ذباب مصري" ينتشر إلى مناطق واسعة في إسرائيل
أسراب من "ذباب مصري" ينتشر إلى مناطق واسعة في إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، أن مناطق داخل إسرائيل شهدت حالة من القلق، بسبب اجتياح واسع لأسراب من الذباب المصري، في ظاهرة وصفتها بأنها "غير مسبوقة". 03.07.2025, سبوتنيك عربي
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وكان حي "أور يام" الراقي، في أور عقيفا قرب قيسارية، هو الأكثر تضررا من غزو الذباب المصري، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.ويعتقد أن الذباب ينتمي لنوع "دروسوفيلا"، وهو يغزو المنازل ويهدد الصحة العامة بنقل بكتيريا خطيرة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، ما يسبب أعراضا هضمية وتنفسية.واتهم السكان الغاضبون البلدية بالإهمال، وهددوا بالتوقف عن دفع ضرائب الأملاك، وأشاروا إلى أن الذباب ينتشر في كل زاوية من المنازل، من الثلاجات إلى الحمامات.وقال أحد السكان: "نحن نعيش كارثة أشبه بإحدى ضربات مصر القديمة".كما طالب الأهالي بتدخل فوري لمعالجة مصادر التلوث، متهمين السلطات الإسرائيلية بالتقصير وترك الحي في مواجهة هذه الآفة.
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مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أسراب من "ذباب مصري" ينتشر إلى مناطق واسعة في إسرائيل
كشفت تقارير إسرائيلية، أن مناطق داخل إسرائيل شهدت حالة من القلق، بسبب اجتياح واسع لأسراب من الذباب المصري، في ظاهرة وصفتها بأنها "غير مسبوقة".
وكان حي "أور يام" الراقي، في أور عقيفا قرب قيسارية، هو الأكثر تضررا من غزو الذباب المصري، وفقا لصحيفة
"يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.
ويعتقد أن الذباب ينتمي لنوع "دروسوفيلا"، وهو يغزو المنازل ويهدد الصحة العامة بنقل بكتيريا خطيرة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، ما يسبب أعراضا هضمية وتنفسية.
واتهم السكان الغاضبون البلدية بالإهمال، وهددوا بالتوقف عن دفع ضرائب الأملاك، وأشاروا إلى أن الذباب ينتشر في كل زاوية من المنازل، من الثلاجات إلى الحمامات.
وقال أحد السكان: "نحن نعيش كارثة أشبه بإحدى ضربات مصر القديمة".
كما طالب الأهالي بتدخل فوري لمعالجة مصادر التلوث، متهمين السلطات الإسرائيلية بالتقصير وترك الحي في مواجهة هذه الآفة.