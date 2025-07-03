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أسراب من "ذباب مصري" ينتشر إلى مناطق واسعة في إسرائيل
أسراب من "ذباب مصري" ينتشر إلى مناطق واسعة في إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، أن مناطق داخل إسرائيل شهدت حالة من القلق، بسبب اجتياح واسع لأسراب من الذباب المصري، في ظاهرة وصفتها بأنها "غير مسبوقة". 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T13:45+0000
2025-07-03T13:45+0000
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وكان حي "أور يام" الراقي، في أور عقيفا قرب قيسارية، هو الأكثر تضررا من غزو الذباب المصري، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.ويعتقد أن الذباب ينتمي لنوع "دروسوفيلا"، وهو يغزو المنازل ويهدد الصحة العامة بنقل بكتيريا خطيرة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، ما يسبب أعراضا هضمية وتنفسية.واتهم السكان الغاضبون البلدية بالإهمال، وهددوا بالتوقف عن دفع ضرائب الأملاك، وأشاروا إلى أن الذباب ينتشر في كل زاوية من المنازل، من الثلاجات إلى الحمامات.وقال أحد السكان: "نحن نعيش كارثة أشبه بإحدى ضربات مصر القديمة".كما طالب الأهالي بتدخل فوري لمعالجة مصادر التلوث، متهمين السلطات الإسرائيلية بالتقصير وترك الحي في مواجهة هذه الآفة.
https://sarabic.ae/20250419/اكتشاف-أول-حالة-إصابة-بشرية-بيرقات-الذبابة-في-المكسيك-1099693896.html
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مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أسراب من "ذباب مصري" ينتشر إلى مناطق واسعة في إسرائيل

13:45 GMT 03.07.2025
© Photo / unsplash/David Mohseniصورة ملتقطة لوجه ذبابة من مسافة قريبة جدا
صورة ملتقطة لوجه ذبابة من مسافة قريبة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Photo / unsplash/David Mohseni
تابعنا عبر
كشفت تقارير إسرائيلية، أن مناطق داخل إسرائيل شهدت حالة من القلق، بسبب اجتياح واسع لأسراب من الذباب المصري، في ظاهرة وصفتها بأنها "غير مسبوقة".
وكان حي "أور يام" الراقي، في أور عقيفا قرب قيسارية، هو الأكثر تضررا من غزو الذباب المصري، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.
ويعتقد أن الذباب ينتمي لنوع "دروسوفيلا"، وهو يغزو المنازل ويهدد الصحة العامة بنقل بكتيريا خطيرة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، ما يسبب أعراضا هضمية وتنفسية.
ذبابة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
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واتهم السكان الغاضبون البلدية بالإهمال، وهددوا بالتوقف عن دفع ضرائب الأملاك، وأشاروا إلى أن الذباب ينتشر في كل زاوية من المنازل، من الثلاجات إلى الحمامات.
وقال أحد السكان: "نحن نعيش كارثة أشبه بإحدى ضربات مصر القديمة".
كما طالب الأهالي بتدخل فوري لمعالجة مصادر التلوث، متهمين السلطات الإسرائيلية بالتقصير وترك الحي في مواجهة هذه الآفة.
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