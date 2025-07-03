https://sarabic.ae/20250703/الإمارات-تعلن-نجاح-تحليق-التاكسي-الطائر-في-أبو-ظبي-فيديو-1102327013.html
الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو
الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو
سبوتنيك عربي
أجرت شركة "آرتشر للطيران" أول اختبار تجريبي لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في مطار البطين بأبو ظبي، ضمن جهودها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في الإمارات... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T18:47+0000
2025-07-03T18:47+0000
2025-07-03T18:47+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102742/94/1027429492_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_063d8b48f3b3c67046b6537b70acf75c.jpg
يأتي ذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتطوير حلول التنقل الجوي الذكي.هدفت الرحلة إلى اختبار أداء الطائرة في ظروف مناخية قاسية، تشمل الحرارة العالية والرطوبة والغبار، تمهيدا للتشغيل التجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الأربعاء.وتخطط الشركة لتوسيع برنامجها التجريبي في المنطقة، لجمع بيانات داعمة للحصول على شهادات الاعتماد وتوسيع العمليات.من جانبه، أكد مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، أن أبو ظبي تمهد لكي تصبح مركزا عالميا في التنقل الجوي المتقدم من خلال مجمع "SAVI".أما الرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران"، آدم غولدستين، فقد وصف الاختبارات بأنها خطوة محورية نحو التشغيل التجاري، خصوصا في ظل شراكتهم مع "طيران أبو ظبي".ويأتي الاختبار بعد حصول شركة "آرتشر للطيران" على الموافقة لتصميم أول مهبط للطائرات العمودية الهجينة في محطة أبو ظبي للرحلات البحرية، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في حلول النقل المستدام.
https://sarabic.ae/20250630/جوبي-أول-تاكسي-طائر-يحلق-في-سماء-دبي-فيديو-1102215406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102742/94/1027429492_210:0:1710:1125_1920x0_80_0_0_f5e3742afaa4ae4925e24cd6f5dcf75f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو
أجرت شركة "آرتشر للطيران" أول اختبار تجريبي لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في مطار البطين بأبو ظبي، ضمن جهودها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في الإمارات والمنطقة.
يأتي ذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتطوير حلول التنقل الجوي الذكي.
هدفت الرحلة إلى اختبار أداء الطائرة في ظروف مناخية قاسية، تشمل الحرارة العالية والرطوبة والغبار، تمهيدا للتشغيل التجاري، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الأربعاء.
وتخطط الشركة لتوسيع برنامجها التجريبي في المنطقة، لجمع بيانات داعمة للحصول على شهادات الاعتماد وتوسيع العمليات.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، أن أبو ظبي تمهد لكي تصبح مركزا عالميا في التنقل الجوي المتقدم من خلال مجمع "SAVI".
أما الرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران"، آدم غولدستين، فقد وصف الاختبارات بأنها خطوة محورية نحو التشغيل التجاري، خصوصا في ظل شراكتهم مع "طيران أبو ظبي".
ويأتي الاختبار بعد حصول شركة "آرتشر للطيران" على الموافقة لتصميم أول مهبط للطائرات العمودية الهجينة في محطة أبو ظبي للرحلات البحرية، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في حلول النقل المستدام.