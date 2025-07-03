الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على المنطقة ودور مصر في حل الصراعات القائمة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
زيلينسكي تحت الضغط الأوروبي، هل يغير موقفه؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250703/الإمارات-تعلن-نجاح-تحليق-التاكسي-الطائر-في-أبو-ظبي-فيديو-1102327013.html
الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو
الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو
سبوتنيك عربي
أجرت شركة "آرتشر للطيران" أول اختبار تجريبي لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في مطار البطين بأبو ظبي، ضمن جهودها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في الإمارات... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T18:47+0000
2025-07-03T18:47+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102742/94/1027429492_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_063d8b48f3b3c67046b6537b70acf75c.jpg
يأتي ذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتطوير حلول التنقل الجوي الذكي.هدفت الرحلة إلى اختبار أداء الطائرة في ظروف مناخية قاسية، تشمل الحرارة العالية والرطوبة والغبار، تمهيدا للتشغيل التجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الأربعاء.وتخطط الشركة لتوسيع برنامجها التجريبي في المنطقة، لجمع بيانات داعمة للحصول على شهادات الاعتماد وتوسيع العمليات.من جانبه، أكد مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، أن أبو ظبي تمهد لكي تصبح مركزا عالميا في التنقل الجوي المتقدم من خلال مجمع "SAVI".أما الرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران"، آدم غولدستين، فقد وصف الاختبارات بأنها خطوة محورية نحو التشغيل التجاري، خصوصا في ظل شراكتهم مع "طيران أبو ظبي".ويأتي الاختبار بعد حصول شركة "آرتشر للطيران" على الموافقة لتصميم أول مهبط للطائرات العمودية الهجينة في محطة أبو ظبي للرحلات البحرية، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في حلول النقل المستدام.
https://sarabic.ae/20250630/جوبي-أول-تاكسي-طائر-يحلق-في-سماء-دبي-فيديو-1102215406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102742/94/1027429492_210:0:1710:1125_1920x0_80_0_0_f5e3742afaa4ae4925e24cd6f5dcf75f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو

18:47 GMT 03.07.2025
© AP Photo / uber technologiesالتاكسي الطائر
التاكسي الطائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / uber technologies
تابعنا عبر
أجرت شركة "آرتشر للطيران" أول اختبار تجريبي لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في مطار البطين بأبو ظبي، ضمن جهودها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في الإمارات والمنطقة.
يأتي ذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتطوير حلول التنقل الجوي الذكي.
هدفت الرحلة إلى اختبار أداء الطائرة في ظروف مناخية قاسية، تشمل الحرارة العالية والرطوبة والغبار، تمهيدا للتشغيل التجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الأربعاء.
وتخطط الشركة لتوسيع برنامجها التجريبي في المنطقة، لجمع بيانات داعمة للحصول على شهادات الاعتماد وتوسيع العمليات.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، أن أبو ظبي تمهد لكي تصبح مركزا عالميا في التنقل الجوي المتقدم من خلال مجمع "SAVI".
جوبي أول تاكسي طائر يحلق في سماء دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
مجتمع
"جوبي" أول تاكسي طائر يحلق في سماء دبي.. فيديو
30 يونيو, 14:09 GMT
أما الرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران"، آدم غولدستين، فقد وصف الاختبارات بأنها خطوة محورية نحو التشغيل التجاري، خصوصا في ظل شراكتهم مع "طيران أبو ظبي".
ويأتي الاختبار بعد حصول شركة "آرتشر للطيران" على الموافقة لتصميم أول مهبط للطائرات العمودية الهجينة في محطة أبو ظبي للرحلات البحرية، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في حلول النقل المستدام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала