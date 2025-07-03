https://sarabic.ae/20250703/حقوقي-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-في-أذربيجان-انتهاك-للاتفاقيات-الدولية-وحرية-الصحافة-1102328957.html

حقوقي: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان انتهاك للاتفاقيات الدولية وحرية الصحافة

حقوقي: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان انتهاك للاتفاقيات الدولية وحرية الصحافة

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، اليوم الخميس، أن اعتقال الصحفيين الروس العاملين في... 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T19:28+0000

2025-07-03T19:28+0000

2025-07-03T19:28+0000

روسيا

أذربيجان

حصري

سبوتنيك

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وأضاف مهران في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الإجراء يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، رغم العلاقات الجيدة بين روسيا وأذربيجان".واعتبر مهران أن "اعتقال رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان، إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير، يفغيني بيلوسوف، يمثل خرقا صارخا للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبشكل خاص المادة 10 منها التي تكفل حرية التعبير والصحافة".وأوضح خبير القانون الدولي، أن "البعثات الإعلامية في الدول تتمتع بحماية قانونية دولية"، مؤكدا "ضرورة احترام الدول المضيفة لحقوق المواطنين الأجانب العاملين في المجال الإعلامي، وعدم المساس بحرية عملهم الصحفي".وفي سياق تحليله القانوني للوضع، أكد الخبير الدولي أن "منع موظفي السفارة الروسية من رؤية المعتقلين يشكل انتهاكا إضافيا للقانون الدولي، إذ تنص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بوضوح على حق الدول في تقديم المساعدة القنصلية لمواطنيها المعتقلين في الخارج، والتواصل معهم دون عوائق".وحذر الدكتور محمد محمود مهران، من الآثار السلبية لهذا الإجراء على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن "العلاقات الروسية الأذربيجانية تتسم بالاستقرار والتعاون في مختلف المجالات، وأن هذا الحادث لا يتماشى مع طبيعة هذه العلاقات الإيجابية".وأوضح أن "استدعاء وزارة الخارجية الروسية للسفير الأذربيجاني في موسكو يعد إجراء دبلوماسيا مبررا وفقا للقانون الدولي، إذ يحق للدول التعبير عن احتجاجها الرسمي على الإجراءات التي تعتبرها غير ودية، أو مخالفة للقانون الدولي".وطالب مهران السلطات الأذربيجانية بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، مؤكدا أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين".وأشار إلى أن "المجتمع الدولي يتابع هذه القضية بعناية، خاصة في ظل تزايد القلق الدولي حول انتهاكات حرية الصحافة في مختلف أنحاء العالم"، داعيا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى "لعب دور أكثر فعالية في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم".وختم الدكتور محمد محمود مهران تصريحاته، بالتأكيد على أن "القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحماية الصحفيين والبعثات الإعلامية، وأن على جميع الدول احترام هذه الآليات، والالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع الإعلاميين الأجانب"، مؤكدا أن "حرية الصحافة ركيزة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم المعاصر".يشار إلى أن هذا الحادث يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأذربيجانية استقرارا نسبيا، مما يجعل من هذا الإجراء أمرا مفاجئا يستدعي التدخل الدبلوماسي السريع لحل هذه الأزمة، وفقا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المتبعة.

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