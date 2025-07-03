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https://sarabic.ae/20250703/إطلاق-سراح-5-صحفيين-من-سبوتنيك-أذربيجان-بكفالة---1102321735.html
إطلاق سراح 5 صحفيين من "سبوتنيك أذربيجان" بكفالة
إطلاق سراح 5 صحفيين من "سبوتنيك أذربيجان" بكفالة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "سبوتنيك رابطة الدول المستقلة"، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق سراح خمسة موظفين يعملون في وكالة "سبوتنيك أذربيجان" يحملون الجنسية الأذربيجانية تحت شرط... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T15:19+0000
2025-07-03T15:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكالة "روسيا سيغودنيا"
روسيا سيغودنيا
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وذكرت الوكالة في قناتها على "تلغرام": "تم الإفراج عن 5 موظفين في "سبوتنيك أذربيجان" الذين يحملون الجنسية الأذربيجانية بكفالة".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بأن موظفي "سبوتنيك أذربيجان" وجهت إليهم اتهامات لا أساس لها، وأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ستوفر لهم الحماية القانونية.وأشار كيسيليوف إلى أن الظروف غير كافية لـ"سبوتنيك أذربيجان" لمواصلة أنشطتها في باكو، وأوضح: "نأسف للقول إنه لا توجد اليوم شروط كافية لـ"سبوتنيك أذربيجان" لمواصلة أنشطتها في هذا البلد".لاحقًا، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن قوات الأمن في باكو اعتقلت صحفيين روسيين بتهم واهية، وهما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف. وأوضحت الوكالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أن الموظفين وجهت إليهما اتهامات واهية بأنهما "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن نيتها وقف عمل وكالة "سبوتنيك" في البلاد. وأفادت هيئة تحرير "سبوتنيك" بأنه لم يتم تلقي أي حظر رسمي على العمل في أذربيجان، وخلال هذه الفترة، كان هناك حوار بناء جار بين فرق العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول حل الخلافات المحتملة.وطالبت "روسيا سيغودنيا" أجهزة إنفاذ القانون في أذربيجان بالامتثال التام للقانون، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني. وصرح المدير العام للمجموعة الإعلامية، دميتري كيسيليوف، بأن ما يحدث يعتبر ظلما، ويبدو وكأنه خطوة متعمدة تهدف إلى تدهور العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان.كما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتابع عن كثب المعلومات المتعلقة باعتقال موظفي "سبوتنيك أذربيجان". وأشار إلى أن موسكو تأمل في أن يتاح إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من خلال الاتصالات المباشرة مع باكو.باحث في الشأن الروسي: اعتقال إعلاميي "سبوتنيك" في باكو جزء من مخطط لمحاصرة روسياروسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي
https://sarabic.ae/20250703/كيسيليوف-موظفو-سبوتنيك-أذربيجان-يواجهون-اتهامات-كاذبة-وسنوفر-الحماية-القانونية-لهم-1102314720.html
https://sarabic.ae/20250701/محكمة-في-باكو-تصدر-حكما-باعتقال-كل-من-رئيس-ومدير-تحرير-سبوتنيك-أذربيجان-لمدة-4-أشهر-1102257351.html
https://sarabic.ae/20250701/روسيا-سيغودنيا-تطالب-بالإفراج-الفوري-عن-موظفي-سبوتنيك-أذربيجان-1102252399.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة "روسيا سيغودنيا", روسيا سيغودنيا, أذربيجان, أخبار العالم الآن

إطلاق سراح 5 صحفيين من "سبوتنيك أذربيجان" بكفالة

15:19 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 15:31 GMT 03.07.2025)
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وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Aleksei Filipov
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أفادت وكالة "سبوتنيك رابطة الدول المستقلة"، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق سراح خمسة موظفين يعملون في وكالة "سبوتنيك أذربيجان" يحملون الجنسية الأذربيجانية تحت شرط عدم مغادرة البلاد.
وذكرت الوكالة في قناتها على "تلغرام": "تم الإفراج عن 5 موظفين في "سبوتنيك أذربيجان" الذين يحملون الجنسية الأذربيجانية بكفالة".

وأضافت: "التقى القنصل الروسي في باكو مع رئيس هيئة تحرير وكالة "سبوتنيك أذربيجان" إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف، وتم تزويدهما بالأدوية والغذاء".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بأن موظفي "سبوتنيك أذربيجان" وجهت إليهم اتهامات لا أساس لها، وأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ستوفر لهم الحماية القانونية.
المدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيليوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
كيسيليوف: موظفو "سبوتنيك أذربيجان" يواجهون اتهامات كاذبة وسنوفر الحماية القانونية لهم
13:15 GMT
وأشار كيسيليوف إلى أن الظروف غير كافية لـ"سبوتنيك أذربيجان" لمواصلة أنشطتها في باكو، وأوضح: "نأسف للقول إنه لا توجد اليوم شروط كافية لـ"سبوتنيك أذربيجان" لمواصلة أنشطتها في هذا البلد".

وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، يوم الاثنين الماضي، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.

لاحقًا، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن قوات الأمن في باكو اعتقلت صحفيين روسيين بتهم واهية، وهما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف. وأوضحت الوكالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أن الموظفين وجهت إليهما اتهامات واهية بأنهما "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
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يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن نيتها وقف عمل وكالة "سبوتنيك" في البلاد. وأفادت هيئة تحرير "سبوتنيك" بأنه لم يتم تلقي أي حظر رسمي على العمل في أذربيجان، وخلال هذه الفترة، كان هناك حوار بناء جار بين فرق العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول حل الخلافات المحتملة.

ووصفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تصرفات قوات الأمن الأذربيجانية بأنها باطلة، والاتهامات الموجهة ضدها مبالغ فيها. وقد منعت هيئة التحرير من العمل، ولا يسمح لأي موظف قنصلي أو أقارب برؤية الصحفيين. ووفقاً للمكتب الصحفي للمجموعة الإعلامية، فإن صحة كارتافيخ مقلقة، ويحتاج إلى أدوية، بما في ذلك الأنسولين.

وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
"روسيا سيغودنيا" تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"
1 يوليو, 13:48 GMT
وطالبت "روسيا سيغودنيا" أجهزة إنفاذ القانون في أذربيجان بالامتثال التام للقانون، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني. وصرح المدير العام للمجموعة الإعلامية، دميتري كيسيليوف، بأن ما يحدث يعتبر ظلما، ويبدو وكأنه خطوة متعمدة تهدف إلى تدهور العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان.
كما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتابع عن كثب المعلومات المتعلقة باعتقال موظفي "سبوتنيك أذربيجان". وأشار إلى أن موسكو تأمل في أن يتاح إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من خلال الاتصالات المباشرة مع باكو.
باحث في الشأن الروسي: اعتقال إعلاميي "سبوتنيك" في باكو جزء من مخطط لمحاصرة روسيا
روسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي
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