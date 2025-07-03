مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على المنطقة ودور مصر في حل الصراعات القائمة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250703/مشاهد-جوية-للحرائق-في-تركيا-فيديو-1102304132.html
مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو
مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاهد لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T10:35+0000
2025-07-03T10:35+0000
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أفادت المديرية العامة للغابات في تركيا، بالسيطرة على الحرائق في ولايتي كوتاهيا وبورصة، وذكرت المديرية أنه في المقابل لا تزال أعمال إطفاء الحرائق متواصلة في ولاية إزمير، بما في ذلك في مدينة تشيشمي السياحية.وأكدت المديرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرياح القوية، التي بلغت سرعتها في بعض المناطق 60 كم/س، تعيق جهود إخماد الحرائق في إزمير.حرائق تركيا تخرج عن السيطرة.. النيران تلتهم منازل في هاتاي وإزمير.. فيديوالصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو

10:35 GMT 03.07.2025
© Photo / Xشاهد لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير.
شاهد لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Photo / X
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاهد لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير.
أفادت المديرية العامة للغابات في تركيا، بالسيطرة على الحرائق في ولايتي كوتاهيا وبورصة، وذكرت المديرية أنه في المقابل لا تزال أعمال إطفاء الحرائق متواصلة في ولاية إزمير، بما في ذلك في مدينة تشيشمي السياحية.
وأكدت المديرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرياح القوية، التي بلغت سرعتها في بعض المناطق 60 كم/س، تعيق جهود إخماد الحرائق في إزمير.
حرائق تركيا تخرج عن السيطرة.. النيران تلتهم منازل في هاتاي وإزمير.. فيديو
الصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو
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