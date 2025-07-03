https://sarabic.ae/20250703/مشاهد-جوية-للحرائق-في-تركيا-فيديو-1102304132.html
مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو
مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاهد لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T10:35+0000
2025-07-03T10:35+0000
2025-07-03T10:35+0000
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أفادت المديرية العامة للغابات في تركيا، بالسيطرة على الحرائق في ولايتي كوتاهيا وبورصة، وذكرت المديرية أنه في المقابل لا تزال أعمال إطفاء الحرائق متواصلة في ولاية إزمير، بما في ذلك في مدينة تشيشمي السياحية.وأكدت المديرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرياح القوية، التي بلغت سرعتها في بعض المناطق 60 كم/س، تعيق جهود إخماد الحرائق في إزمير.حرائق تركيا تخرج عن السيطرة.. النيران تلتهم منازل في هاتاي وإزمير.. فيديوالصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاهد لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير.
أفادت المديرية العامة للغابات في تركيا، بالسيطرة على الحرائق في ولايتي كوتاهيا وبورصة، وذكرت المديرية أنه في المقابل لا تزال أعمال إطفاء الحرائق متواصلة في ولاية إزمير، بما في ذلك في مدينة تشيشمي السياحية.
وأكدت المديرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرياح القوية، التي بلغت سرعتها في بعض المناطق 60 كم/س، تعيق جهود إخماد الحرائق في إزمير.