https://sarabic.ae/20250703/مشاهد-درامية-للحظة-العثور-على-كلب-بقي-تحت-الأنقاض-لساعات-فيديو----1102318337.html
مشاهد درامية للحظة العثور على كلب بقي تحت الأنقاض لساعات... فيديو
مشاهد درامية للحظة العثور على كلب بقي تحت الأنقاض لساعات... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشال كلب علق تحت الأنقاض نتيجة غارة إسرائيلية على قطاع غزة. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T13:48+0000
2025-07-03T13:48+0000
2025-07-03T13:48+0000
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علِق أحد الكلاب بين أنقاض أحد المباني، بعد تعرض المبنى لغارة إسرائيلية، وبقي الكلب عالقا بين الركام لساعات بانتظار قدوم المساعدة.وهرعت فرق الإنقاذ لمساعدة الكلب، وبعد جهود استمرت لعدة ساعات تمكنت فرق الإنقاذ من سحب الكلب وجره إلى الخارج.وذكرت فرق الإنقاذ أن الكلب تعرض لإصابات طفيفة تمت معالجتها فورا وهو الآن بصحة جيدة، وتم تقديم الطعام والماء له. مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديوالصين "تفاجئ" العالم بقبة عملاقة تغطي موقع بناء... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد درامية للحظة العثور على كلب بقي تحت الأنقاض لساعات... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشال كلب علق تحت الأنقاض نتيجة غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
علِق أحد الكلاب بين أنقاض أحد المباني، بعد تعرض المبنى لغارة إسرائيلية، وبقي الكلب عالقا بين الركام لساعات بانتظار قدوم المساعدة.
وهرعت فرق الإنقاذ لمساعدة الكلب، وبعد جهود استمرت لعدة ساعات تمكنت فرق الإنقاذ من سحب الكلب وجره إلى الخارج.
وذكرت فرق الإنقاذ أن الكلب تعرض لإصابات طفيفة تمت معالجتها فورا وهو الآن بصحة جيدة، وتم تقديم الطعام والماء له.