https://sarabic.ae/20250703/منظمة-دولية-تكشف-مقتل-نحو-ألف-شخص-داخل-مستشفيات-السودان-في-6-أشهر-1102322440.html

منظمة دولية تكشف مقتل نحو ألف شخص داخل مستشفيات السودان في 6 أشهر

منظمة دولية تكشف مقتل نحو ألف شخص داخل مستشفيات السودان في 6 أشهر

سبوتنيك عربي

كشفت منظمة دولية عن مقتل 933 شخصا في السودان خلال النصف الأول من العام الحالي، جراء هجمات استهدفت مرافق الرعاية الصحية، في ظل تصاعد النزاع المسلح وتدهور... 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T15:48+0000

2025-07-03T15:48+0000

2025-07-03T15:53+0000

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وأصدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" بيانا قالت فيه إن أحدث هذه الهجمات وقع على مستشفى المجلد في ولاية غرب كردفان يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم 5 من العاملين في القطاع الصحي و6 أطفال، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم الخميس.وأوضحت المنظمة أنها اعتمدت في تحليلها على بيانات منظمة الصحة العالمية، حيث رصدت أكثر من 38 هجوما على منشآت صحية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، خلفت ضحايا بينهم عدد من الأطفال.وذكر البيان أن عدد الضحايا هذا العام ارتفع بنحو 60 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ عدد المصابين جراء الهجمات نحو 148 شخصا.وبحسب المنظمة، فقد شهد السودان 136 هجوما على مرافق صحية منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل/ نيسان 2023 وحتى نهاية ذلك العام، ما أدى إلى مقتل 238 شخصا وإصابة 214 آخرين، في حين تم تسجيل 13 هجمة فقط خلال النصف الأول من عام 2023.وأعربت المنظمة عن قلقها من استمرار ارتفاع وتيرة الاعتداءات هذا العام، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى تجاوزت مجتمعة ضحايا عامي 2023 و2024 بنحو أربعة أضعاف.وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه النظام الصحي السوداني ضغوطا هائلة نتيجة تفشي أوبئة خطيرة، أبرزها الكوليرا التي أصابت أكثر من 83 ألف شخص منذ يوليو/ تموز 2024، وأسفرت عن وفاة أكثر من ألفي مصابا.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 79 في المئة من سكان دارفور بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في ظل تفاقم الكارثة الصحية في البلاد.

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أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي