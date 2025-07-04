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https://sarabic.ae/20250704/أول-تعليق-من-صلاح-بعد-وفاة-جوتا-1102352953.html
أول تعليق من صلاح بعد وفاة جوتا
أول تعليق من صلاح بعد وفاة جوتا
سبوتنيك عربي
نعى نجم المنتخب المصري محمد صلاح، زميله في فريق ليفربول الإنجليزي ديوغو جوتا، الذي توفي فجأة في حادث سير مأساوي شمال غرب إسبانيا، فجر الخميس. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T12:12+0000
2025-07-04T12:13+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
البرتغال
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ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، قال فيها "أشعر بأن الكلمات تخونني... حتى الأمس، لم أتخيل أبدا أن هناك ما قد يجعلني أخاف من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف".وأضاف محمد صلاح: "الزملاء يأتون ويذهبون، لكن ليس بهذه الطريقة"، متابعا "سيكون من الصعب للغاية تقبّل فكرة أن ديوغو لن يكون هناك عندما نعود. أفكاري وصلواتي مع زوجته وأطفاله، وبالطبع مع والديه اللذين فقدا ابنهما فجأة". وكان اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، قد لقي حتفه عن عمر 28 عاما، إثر حادث سير مروع وقع، فجر أمس الخميس، في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا. وحسبما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع "إيه 52"، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران.وحسب شهود العيان، فإن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.ويعيش جماهير كرة القدم عامة، وعشاق منتخب البرتغال ونادي ليفربول خاصة، حالة من الحزن، بانتظار تأكيد رسمي من نادي ليفربول أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تفاصيل الحادثة وأسباب الوفاة.
https://sarabic.ae/20250703/فاجعة-تهز-كرة-القدم-وفاة-لاعب-ليفربول-بحادث-سيارة-مؤلم-1102300039.html
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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, البرتغال
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, البرتغال

أول تعليق من صلاح بعد وفاة جوتا

12:12 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 04.07.2025)
© AP Photo / David Cliffاللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / David Cliff
تابعنا عبر
نعى نجم المنتخب المصري محمد صلاح، زميله في فريق ليفربول الإنجليزي ديوغو جوتا، الذي توفي فجأة في حادث سير مأساوي شمال غرب إسبانيا، فجر الخميس.
ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، قال فيها "أشعر بأن الكلمات تخونني... حتى الأمس، لم أتخيل أبدا أن هناك ما قد يجعلني أخاف من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف".
وأضاف محمد صلاح: "الزملاء يأتون ويذهبون، لكن ليس بهذه الطريقة"، متابعا "سيكون من الصعب للغاية تقبّل فكرة أن ديوغو لن يكون هناك عندما نعود. أفكاري وصلواتي مع زوجته وأطفاله، وبالطبع مع والديه اللذين فقدا ابنهما فجأة".
يتحدى البرتغالي ديوغو جوتا وإزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية، إلى اليمين، بعضهما البعض خلال مباراة كرة القدم الفاصلة لكأس العالم 2022 بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، في ملعب دراجاو في بورتو، البرتغال، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
مجتمع
فاجعة تهز كرة القدم... وفاة لاعب ليفربول بحادث سيارة مؤلم
أمس, 08:38 GMT
وكان اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، قد لقي حتفه عن عمر 28 عاما، إثر حادث سير مروع وقع، فجر أمس الخميس، في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا.
وحسبما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع "إيه 52"، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران.
وحسب شهود العيان، فإن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.
ويعيش جماهير كرة القدم عامة، وعشاق منتخب البرتغال ونادي ليفربول خاصة، حالة من الحزن، بانتظار تأكيد رسمي من نادي ليفربول أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تفاصيل الحادثة وأسباب الوفاة.
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