https://sarabic.ae/20250704/أول-تعليق-من-صلاح-بعد-وفاة-جوتا-1102352953.html

أول تعليق من صلاح بعد وفاة جوتا

أول تعليق من صلاح بعد وفاة جوتا

سبوتنيك عربي

نعى نجم المنتخب المصري محمد صلاح، زميله في فريق ليفربول الإنجليزي ديوغو جوتا، الذي توفي فجأة في حادث سير مأساوي شمال غرب إسبانيا، فجر الخميس. 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T12:12+0000

2025-07-04T12:12+0000

2025-07-04T12:13+0000

مجتمع

ليفربول

اللاعب محمد صلاح

البرتغال

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/06/1069892043_0:0:2058:1157_1920x0_80_0_0_9ee15c11615a9c1fe1c02d473ab19ebd.jpg

ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، قال فيها "أشعر بأن الكلمات تخونني... حتى الأمس، لم أتخيل أبدا أن هناك ما قد يجعلني أخاف من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف".وأضاف محمد صلاح: "الزملاء يأتون ويذهبون، لكن ليس بهذه الطريقة"، متابعا "سيكون من الصعب للغاية تقبّل فكرة أن ديوغو لن يكون هناك عندما نعود. أفكاري وصلواتي مع زوجته وأطفاله، وبالطبع مع والديه اللذين فقدا ابنهما فجأة". وكان اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، قد لقي حتفه عن عمر 28 عاما، إثر حادث سير مروع وقع، فجر أمس الخميس، في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا. وحسبما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع "إيه 52"، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران.وحسب شهود العيان، فإن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.ويعيش جماهير كرة القدم عامة، وعشاق منتخب البرتغال ونادي ليفربول خاصة، حالة من الحزن، بانتظار تأكيد رسمي من نادي ليفربول أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تفاصيل الحادثة وأسباب الوفاة.

https://sarabic.ae/20250703/فاجعة-تهز-كرة-القدم-وفاة-لاعب-ليفربول-بحادث-سيارة-مؤلم-1102300039.html

البرتغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ليفربول, اللاعب محمد صلاح, البرتغال