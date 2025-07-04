https://sarabic.ae/20250704/إعلام-حماس-تعلن-في-مؤتمر-صحفي-بعد-ساعتين-من-الآن-ردها-على-مقترح-الهدنة-1102361810.html

إعلام: "حماس" تعلن في مؤتمر صحفي بعد ساعتين تقريبا ردها على مقترح الهدنة

إعلام: "حماس" تعلن في مؤتمر صحفي بعد ساعتين تقريبا ردها على مقترح الهدنة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" الفلسطينية ستعلن بعد قليل عن ردها على مقترح الهدنة. 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T15:26+0000

2025-07-04T15:26+0000

2025-07-04T15:27+0000

حركة حماس

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b62e69f876465c1fd9dbe8d14b4eede4.jpg

‌‏وأفادت مصادر لقناة "العربية" أن "حماس" ستعلن في مؤتمر صحفي بعد ساعتين من الآن ردها على مقترح الهدنة.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يتضح خلال 24 ساعة موقف حركة حماس الفلسطينية من مقترح وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين مع إسرائيل.وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، أنها تجري مشاورات مكثفة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الجديد لوقف إطلاق النار، الذي تلقته من الوسطاء، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها الرسمي بعد انتهاء المشاورات.وقالت الحركة في بيان: "في إطار حرصها على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، تجري الحركة مشاورات موسعة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية حول العرض المقدم من الإخوة الوسطاء".وأضاف البيان أن "الرد الرسمي على العرض سيسلّم للوسطاء فور انتهاء المشاورات، وسيعلن عن الموقف بشكل رسمي في حينه".وأفاد مصدر أمني إسرائيلي وآخر فلسطيني مقرب من "حماس"، لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 من جثامين الأسرى الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ومن البنود، أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما، ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيطلب من حماس الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصورة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مفاجئا غير مسبوق على جنوب إسرائيل. حيث أطلقت حماس آلاف الصواريخ من غزة نحو إسرائيل، وتسلل مقاتلوها عبر الحدود، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز 251 رهينة.

https://sarabic.ae/20250704/حماس-تحذر-من-تداول-بيان-مزيف-منسوب-لخليل-الحية-عن-قبول-الهدنة-1102361599.html

https://sarabic.ae/20250704/خلال-24-ساعة-ترامب-ينتظر-موقف-حماس-من-اتفاق-الهدنة-1102356965.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي