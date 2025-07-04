https://sarabic.ae/20250704/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-إزاء-وضع-حرية-الصحافة-في-أذربيجان-1102349893.html

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وضع حرية الصحافة في أذربيجان

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وضع حرية الصحافة في أذربيجان

سبوتنيك عربي

أعربت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء الوضع المتعلق بحرية الصحافة في أذربيجان. 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T11:29+0000

2025-07-04T11:29+0000

2025-07-04T11:29+0000

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وقالت شامداساني في إجابتها على سؤال وكالة "سبوتنيك" خلال إحاطة إعلامية للأمم المتحدة في جنيف: "المفوض السامي فولكر تورك صرح مرارا وتكرارا بأنه يشعر بالقلق بشكل عام إزاء الوضع فيما يتعلق بحرية الصحافة في أذربيجان واعتقال الصحفيين"وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، يوم الإثنين الماضي، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.لاحقًا، أفادت وكالة "سبوتنيك"، أن قوات الأمن في باكو اعتقلت صحفيين روسيين بتهم واهية، وهما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف. وأوضحت الوكالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أن الموظفين وجهت إليهما اتهامات واهية بأنهما "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن نيتها وقف عمل وكالة "سبوتنيك" في البلاد. وأفادت هيئة تحرير "سبوتنيك" بأنه لم يتم تلقي أي حظر رسمي على العمل في أذربيجان، وخلال هذه الفترة، كان هناك حوار بناء جار بين فرق العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول حل الخلافات المحتملة.ووصفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، تصرفات قوات الأمن الأذربيجانية بأنها باطلة، والاتهامات الموجهة ضدها مبالغ فيها. وقد منعت هيئة التحرير من العمل، ولا يسمح لأي موظف قنصلي أو أقارب برؤية الصحفيين. ووفقاً للمكتب الصحفي للمجموعة الإعلامية، فإن صحة كارتافيخ مقلقة، ويحتاج إلى أدوية، بما في ذلك الأنسولين.كما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتابع عن كثب المعلومات المتعلقة باعتقال موظفي "سبوتنيك أذربيجان". وأشار إلى أن موسكو تأمل في أن يتاح إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من خلال الاتصالات المباشرة مع باكو.كيسيليوف: موظفو "سبوتنيك أذربيجان" يواجهون اتهامات كاذبة وسنوفر الحماية القانونية لهمروسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي

https://sarabic.ae/20250702/روسيا-ندعو-أذربيجان-إلى-اتخاذ-خطوات-لإعادة-العلاقات-بين-البلدين-إلى-مستوى-التحالف-الاستراتيجي-1102276561.html

https://sarabic.ae/20250703/حقوقي-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-في-أذربيجان-انتهاك-للاتفاقيات-الدولية-وحرية-الصحافة-1102328957.html

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