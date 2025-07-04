https://sarabic.ae/20250704/الشيباني-لروبيو-مستعدون-للتعاون-مع-أمريكا-لإحياء-اتفاق-1974-مع-إسرائيل-1102360463.html
الشيباني لروبيو: مستعدون للتعاون مع أمريكا لإحياء اتفاق 1974 مع إسرائيل
الشيباني لروبيو: مستعدون للتعاون مع أمريكا لإحياء اتفاق 1974 مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعربت دمشق لواشنطن، اليوم الجمعة، عن استعدادها للتعاون معها لإحياء اتفاق عام 1974 مع إسرائيل. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T14:28+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، سعد الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وشمل النقاش بين الطرفين ملفات عدة، من بينها: العقوبات، ومكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وملف الأسلحة الكيميائية، والانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب بحث مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول المقبل.وأعرب الشيباني عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع واشنطن لإنهاء العقوبات بشكل كامل، فيما شدد روبيو على أن الإدارة الأمريكية تمضي في تنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية.وأكد الوزيران خلال الاتصال أن تنظيم "داعش" ما زال يشكل تهديدا فعليا، مستشهدين بالهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين.شدد الجانبان كذلك في اتصالهما، أن قانون "قيصر" لا يزال يعيق حركة الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بملف الأسلحة الكيميائية، فيما أبدى الشيباني قلق بلاده من "تدخلات إيران المتزايدة"، لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت طهران بدءا من 13 يونيو، واستمرت لمدة 12 يوما. كما ناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الوزير الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد نظيره الأمريكي أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية، وفقا لوكالة "سانا".وأعرب روبيو في نهاية الاتصال عن رغبة واشنطن في إعادة فتح سفارتها في دمشق، التي أغلقت في عام 2012، ووجه دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت.جاء اتصال الشيباني بروبيو بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.
https://sarabic.ae/20250703/سوريا-تكشف-موقفها-من-الحديث-عن-اتفاق-سلام-مع-إسرائيل--1102301020.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الشيباني لروبيو: مستعدون للتعاون مع أمريكا لإحياء اتفاق 1974 مع إسرائيل
14:28 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 14:42 GMT 04.07.2025)
أعربت دمشق لواشنطن، اليوم الجمعة، عن استعدادها للتعاون معها لإحياء اتفاق عام 1974 مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، سعد الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وشمل النقاش بين الطرفين ملفات عدة، من بينها: العقوبات، ومكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وملف الأسلحة الكيميائية، والانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب بحث مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعرب الشيباني عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع واشنطن لإنهاء العقوبات بشكل كامل، فيما شدد روبيو على أن الإدارة الأمريكية تمضي في تنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية.
وأكد الوزيران خلال الاتصال أن تنظيم "داعش" ما زال يشكل تهديدا فعليا، مستشهدين بالهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق
يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين.
شدد الجانبان كذلك في اتصالهما، أن قانون "قيصر"
لا يزال يعيق حركة الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بملف الأسلحة الكيميائية، فيما أبدى الشيباني قلق بلاده من "تدخلات إيران المتزايدة"، لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت طهران بدءا من 13 يونيو، واستمرت لمدة 12 يوما.
كما ناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الوزير الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد نظيره الأمريكي أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية، وفقا لوكالة
"سانا".
وأعرب روبيو في نهاية الاتصال عن رغبة واشنطن في إعادة فتح سفارتها في دمشق، التي أغلقت في عام 2012، ووجه دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت.
جاء اتصال الشيباني بروبيو بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا
.