الشيباني لروبيو: مستعدون للتعاون مع أمريكا لإحياء اتفاق 1974 مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
زيلينسكي تحت الضغط الأوروبي، هل يغير موقفه؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250704/الشيباني-لروبيو-مستعدون-للتعاون-مع-أمريكا-لإحياء-اتفاق-1974-مع-إسرائيل-1102360463.html
الشيباني لروبيو: مستعدون للتعاون مع أمريكا لإحياء اتفاق 1974 مع إسرائيل
الشيباني لروبيو: مستعدون للتعاون مع أمريكا لإحياء اتفاق 1974 مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعربت دمشق لواشنطن، اليوم الجمعة، عن استعدادها للتعاون معها لإحياء اتفاق عام 1974 مع إسرائيل. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T14:28+0000
2025-07-04T14:42+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099171256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a783e4988f24fc4ede31c97f2e461a.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، سعد الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وشمل النقاش بين الطرفين ملفات عدة، من بينها: العقوبات، ومكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وملف الأسلحة الكيميائية، والانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب بحث مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول المقبل.وأعرب الشيباني عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع واشنطن لإنهاء العقوبات بشكل كامل، فيما شدد روبيو على أن الإدارة الأمريكية تمضي في تنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية.وأكد الوزيران خلال الاتصال أن تنظيم "داعش" ما زال يشكل تهديدا فعليا، مستشهدين بالهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين.شدد الجانبان كذلك في اتصالهما، أن قانون "قيصر" لا يزال يعيق حركة الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بملف الأسلحة الكيميائية، فيما أبدى الشيباني قلق بلاده من "تدخلات إيران المتزايدة"، لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت طهران بدءا من 13 يونيو، واستمرت لمدة 12 يوما. كما ناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الوزير الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد نظيره الأمريكي أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية، وفقا لوكالة "سانا".وأعرب روبيو في نهاية الاتصال عن رغبة واشنطن في إعادة فتح سفارتها في دمشق، التي أغلقت في عام 2012، ووجه دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت.جاء اتصال الشيباني بروبيو بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.
https://sarabic.ae/20250703/سوريا-تكشف-موقفها-من-الحديث-عن-اتفاق-سلام-مع-إسرائيل--1102301020.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099171256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_501ae00d441db390c826ea5789ae71c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الشيباني لروبيو: مستعدون للتعاون مع أمريكا لإحياء اتفاق 1974 مع إسرائيل

14:28 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 14:42 GMT 04.07.2025)
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أعربت دمشق لواشنطن، اليوم الجمعة، عن استعدادها للتعاون معها لإحياء اتفاق عام 1974 مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، سعد الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وشمل النقاش بين الطرفين ملفات عدة، من بينها: العقوبات، ومكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وملف الأسلحة الكيميائية، والانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب بحث مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعرب الشيباني عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع واشنطن لإنهاء العقوبات بشكل كامل، فيما شدد روبيو على أن الإدارة الأمريكية تمضي في تنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية.
وأكد الوزيران خلال الاتصال أن تنظيم "داعش" ما زال يشكل تهديدا فعليا، مستشهدين بالهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين.
شدد الجانبان كذلك في اتصالهما، أن قانون "قيصر" لا يزال يعيق حركة الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بملف الأسلحة الكيميائية، فيما أبدى الشيباني قلق بلاده من "تدخلات إيران المتزايدة"، لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت طهران بدءا من 13 يونيو، واستمرت لمدة 12 يوما.
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
سوريا تكشف موقفها من الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل
أمس, 09:02 GMT
كما ناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الوزير الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد نظيره الأمريكي أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية، وفقا لوكالة "سانا".
وأعرب روبيو في نهاية الاتصال عن رغبة واشنطن في إعادة فتح سفارتها في دمشق، التي أغلقت في عام 2012، ووجه دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت.
جاء اتصال الشيباني بروبيو بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала