https://sarabic.ae/20250704/بنظرات-وابتسامات-متبادلة-لافروف-يهنئ-نظيره-السعودي-بفوز-الهلال-على-مانشستر-سيتي-1102350461.html
"بنظرات وابتسامات متبادلة"... لافروف يهنئ نظيره السعودي بفوز الهلال على مانشستر سيتي
"بنظرات وابتسامات متبادلة"... لافروف يهنئ نظيره السعودي بفوز الهلال على مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو يهنئ نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بمناسبة فوز الهلال السعودي... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T12:02+0000
2025-07-04T12:02+0000
2025-07-04T12:02+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102350737_0:152:978:702_1920x0_80_0_0_2610a150b4f36a375f97fd7cd2fc8c45.jpg
هنأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بفوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.وقال لافروف خلال لقائه مع فيصل بن فرحان في موسكو: "كانت مباراة رائعة، تطورت بشكل درامي... والفوز كان مستحقا".وكان فريق مانشستر سيتي قد خسر أمام الهلال في دور الـ16 من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيلتقي النادي السعودي في المواجهة القادمة مع فريق "فلومينينسي" البرازيلي.مشاهد درامية للحظة العثور على كلب بقي تحت الأنقاض لساعات... فيديومشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102350737_0:60:978:794_1920x0_80_0_0_710ed056006fa826ae930f5d976cc8a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, رياضة, أخبار كرة القدم
"بنظرات وابتسامات متبادلة"... لافروف يهنئ نظيره السعودي بفوز الهلال على مانشستر سيتي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو يهنئ نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بمناسبة فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي.
هنأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بفوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وقال لافروف خلال لقائه مع فيصل بن فرحان في موسكو: "كانت مباراة رائعة، تطورت بشكل درامي... والفوز كان مستحقا".
وكان فريق مانشستر سيتي قد خسر أمام الهلال في دور الـ16 من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيلتقي النادي السعودي في المواجهة القادمة مع فريق "فلومينينسي" البرازيلي.