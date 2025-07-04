https://sarabic.ae/20250704/حماس-تعلن-موافقتها-على-مقترح-الهدنة---عاجل-1102366724.html

"حماس": الحركة جاهزة للدخول فورا في مفاوضات لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار

"حماس": الحركة جاهزة للدخول فورا في مفاوضات لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها أنهت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الأخير المقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T19:57+0000

2025-07-04T19:57+0000

2025-07-04T20:14+0000

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وأكدت الحركة في بيان لها، أنها مستعدة للدخول الفوري في جولة مفاوضات جديدة لبحث آليات تنفيذ الاتفاق المقترح، في إطار الجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة.وقالت في بيان لها: "أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة".وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت، اليوم الجمعة، أن "حماس" سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى هدنة يمكنها أن تقود إلى إنهاء الحرب، التي تسببت في مقتل نحو 57 ألف فلسطيني.وقال قيادي في حركة "حماس" لوسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، إن الحركة سلمت الوسطاء ردا إيجابيا على المقترح الأمريكي، مؤكدا أن الرد سيساعد في التوصل لاتفاق.كما ذكرت وسائل إعلام أن الوسطاء حصلوا على ضمانات أمريكية بعدم عودة الحرب بعد هدنة الـ 60 يوما، وفقا لمصادر مطلعة.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يتضح خلال 24 ساعة موقف حركة حماس الفلسطينية من مقترح وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين مع إسرائيل.وأعلنت حركة حماس، أمس الخميس، أنها تجري مشاورات مكثفة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الجديد لوقف إطلاق النار، الذي تلقته من الوسطاء، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها الرسمي بعد انتهاء المشاورات.وقالت الحركة في بيان سابق: "في إطار حرصها على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، تجري الحركة مشاورات موسعة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية حول العرض المقدم من الوسطاء".وأضاف البيان أن "الرد الرسمي على العرض سيسلّم للوسطاء فور انتهاء المشاورات، وسيعلن عن الموقف بشكل رسمي في حينه".وأفاد مصدر أمني إسرائيلي وآخر فلسطيني مقرب من "حماس"، لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 من جثامين الأسرى الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ومن البنود، أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما، ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيطلب من حماس الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصورة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة في 3 يوليو/ تموز الجاري، بينهم أكثر من 6 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ أذار الماضي.

https://sarabic.ae/20250704/إعلام-حماس-تسلم-الوسطاء-ردا-إيجابيا-على-مقترح-الهدنة-1102366142.html

https://sarabic.ae/20250704/إعلام-حماس-تعلن-في-مؤتمر-صحفي-بعد-ساعتين-من-الآن-ردها-على-مقترح-الهدنة-1102361810.html

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حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي