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مشهد مخيف... سائق يغامر بحياته على طريق مشتعل في تركيا
مشهد مخيف... سائق يغامر بحياته على طريق مشتعل في تركيا
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لسائق يقود سيارته بسرعة عالية على طريق مشتعل في تركيا. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T13:05+0000
2025-07-04T13:05+0000
2025-07-04T13:05+0000
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اندلع حريق كبير في إقليم إزمير التركية التهم مساحات واسعة من الغابات وامتد إلى الطريق السريع. وللتغلب على هذا الجزء من الطريق، لم يكن أمام سائق إحدى السيارات خيار سوى القيادة بسرعة وسط النيران، في مشهد يحبس الأنفاس.وشهد إقليم إزمير التركي، وضعًا كارثيًا، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة، الأسبوع الماضي، مدفوعة برياح قوية اجتاحت مناطق عدة في البلاد. وفي الوقت ذاته، شهد إقليم مانيسا المجاور، تصاعدا كبيرا في شدة الحرائق، حيث اقتربت ألسنة اللهب بشكل خطير من مركز الإقليم.مشاهد جوية للحرائق في تركيا... فيديوحرائق تركيا تخرج عن السيطرة.. النيران تلتهم منازل في هاتاي وإزمير.. فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
مشهد مخيف... سائق يغامر بحياته على طريق مشتعل في تركيا
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لسائق يقود سيارته بسرعة عالية على طريق مشتعل في تركيا.
اندلع حريق كبير في إقليم إزمير التركية التهم مساحات واسعة من الغابات وامتد إلى الطريق السريع. وللتغلب على هذا الجزء من الطريق، لم يكن أمام سائق إحدى السيارات خيار سوى القيادة بسرعة وسط النيران، في مشهد يحبس الأنفاس.
وشهد إقليم إزمير التركي، وضعًا كارثيًا، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة، الأسبوع الماضي، مدفوعة برياح قوية اجتاحت مناطق عدة في البلاد. وفي الوقت ذاته، شهد إقليم مانيسا المجاور، تصاعدا كبيرا في شدة الحرائق، حيث اقتربت ألسنة اللهب بشكل خطير من مركز الإقليم.