https://sarabic.ae/20250705/السيسي-يؤكد-على-ضرورة-توحيد-الجهود-للوصول-إلى-تسوية-سياسية-شاملة-للأزمة-الليبية-1102377140.html
السيسي يؤكد على ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية
السيسي يؤكد على ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T09:36+0000
2025-07-05T09:36+0000
2025-07-05T10:02+0000
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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وخلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، شدد السيسي، على "أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية"، معربًا عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.وجدد الرئيس المصري، التأكيد على "موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية"، مشددًا على "أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة".وكان الرئيس المصري، قد استقبل الاثنين الماضي، في مدينة العلمين، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور عدد من القادة الليبيين والمسؤولين المصريين.وأكد السيسي، خلال اللقاء، على خصوصية العلاقات بين مصر وليبيا، مشددًا على أن "استقرار ليبيا جزء من الأمن القومي المصري"، وأكد دعم مصر لجهود الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعم المسار التنموي فيها.كما جدد الرئيس المصري حرص بلاده على دعم المؤسسات الوطنية الليبية، والدعوة لوضع خارطة طريق سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مع ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250630/خبراء-زيارة-المشير-حفتر-إلى-مصر-تعيد-رسم-التحالفات-وتؤكد-مركزية-الدور-المصري-في-ليبيا-1102216912.html
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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي يؤكد على ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية
09:36 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 05.07.2025)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا، يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر".
وخلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، شدد السيسي، على "أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية"، معربًا عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.
وجدد الرئيس المصري، التأكيد على "موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية"، مشددًا على "أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة".
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس المصري والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن "هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولًا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وكان الرئيس المصري، قد استقبل الاثنين الماضي، في مدينة العلمين، القائد العام للجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر، بحضور عدد من القادة الليبيين والمسؤولين المصريين.
وأكد السيسي، خلال اللقاء، على خصوصية العلاقات بين مصر وليبيا، مشددًا على أن "استقرار ليبيا جزء من الأمن القومي المصري"، وأكد دعم مصر لجهود الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعم المسار التنموي فيها.
كما جدد الرئيس المصري حرص بلاده على دعم المؤسسات الوطنية الليبية، والدعوة لوضع خارطة طريق سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مع ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.