العراق يكشف حقيقة قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250705/العراق-يكشف-حقيقة-قيام-جرافات-سورية-بإزالة-السواتر-الحدودية-بين-البلدين-1102386263.html
العراق يكشف حقيقة قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين
العراق يكشف حقيقة قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين
سبوتنيك عربي
رد العراق، اليوم السبت، على أنباء متداولة على مواقع التواصل، بشأن قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين العراق وسوريا. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T14:53+0000
2025-07-05T14:53+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/14/1013481444_0:0:5456:3069_1920x0_80_0_0_794295942e9bc850f826edb8b5e80071.jpg
ونفت قيادة قوات الحدود العراقية تلك الأنباء، موضحة في بيان لها أن "المقطع المتداول يعود إلى إزالة ساتر ترابي داخل الأراضي السورية، وتحديدا في محافظة حلب، ولا علاقة له بالحدود العراقية – السورية".وأكدت أن "الحدود بين البلدين تشهد استقرارا أمنيا، وتخضع لتحصينات ومنظومة مراقبة متطورة، إلى جانب رقابة دائمة من قوات الحدود"، وفقا لقناة "الرشيد" العراقية.ودعت قيادة قوات الحدود العراقية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات والمعلومات المضللة وفق القوانين النافذة.وفي مارس/ آذار 2025، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.من جانبه، شدد وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250703/العراق-وسوريا-يتفقان-على-آلية-التعامل-بالمثل-لدخول-المسافرين-عبر-منفذ-القائم-1102322754.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/14/1013481444_0:0:4556:3416_1920x0_80_0_0_d5e563f1824d8f7038849c70593511cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

العراق يكشف حقيقة قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين

14:53 GMT 05.07.2025
© AP Photo / Karim Kadimالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
الجيش العراقي
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
رد العراق، اليوم السبت، على أنباء متداولة على مواقع التواصل، بشأن قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين العراق وسوريا.
ونفت قيادة قوات الحدود العراقية تلك الأنباء، موضحة في بيان لها أن "المقطع المتداول يعود إلى إزالة ساتر ترابي داخل الأراضي السورية، وتحديدا في محافظة حلب، ولا علاقة له بالحدود العراقية – السورية".
وأكدت أن "الحدود بين البلدين تشهد استقرارا أمنيا، وتخضع لتحصينات ومنظومة مراقبة متطورة، إلى جانب رقابة دائمة من قوات الحدود"، وفقا لقناة "الرشيد" العراقية.
ودعت قيادة قوات الحدود العراقية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات والمعلومات المضللة وفق القوانين النافذة.
وفي مارس/ آذار 2025، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
العراق وسوريا يتفقان على آلية "التعامل بالمثل" لدخول المسافرين عبر منفذ القائم
3 يوليو, 15:53 GMT
من جانبه، شدد وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.
وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала