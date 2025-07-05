https://sarabic.ae/20250705/العراق-يكشف-حقيقة-قيام-جرافات-سورية-بإزالة-السواتر-الحدودية-بين-البلدين-1102386263.html

العراق يكشف حقيقة قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين

العراق يكشف حقيقة قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين

سبوتنيك عربي

رد العراق، اليوم السبت، على أنباء متداولة على مواقع التواصل، بشأن قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين العراق وسوريا. 05.07.2025, سبوتنيك عربي

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ونفت قيادة قوات الحدود العراقية تلك الأنباء، موضحة في بيان لها أن "المقطع المتداول يعود إلى إزالة ساتر ترابي داخل الأراضي السورية، وتحديدا في محافظة حلب، ولا علاقة له بالحدود العراقية – السورية".وأكدت أن "الحدود بين البلدين تشهد استقرارا أمنيا، وتخضع لتحصينات ومنظومة مراقبة متطورة، إلى جانب رقابة دائمة من قوات الحدود"، وفقا لقناة "الرشيد" العراقية.ودعت قيادة قوات الحدود العراقية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات والمعلومات المضللة وفق القوانين النافذة.وفي مارس/ آذار 2025، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.من جانبه، شدد وزير الخارجية بالحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.

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