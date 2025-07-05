https://sarabic.ae/20250705/روسيا-ترفض-تسوية-لا-تراعي-أمنها-في-أوكرانيا-وحماس-ترد-بإيجابية-على-مقترح-التهدئة-1102384351.html

روسيا ترفض تسوية لا تراعي أمنها في أوكرانيا.. و"حماس" ترد بإيجابية على مقترح التهدئة

روسيا ترفض تسوية لا تراعي أمنها في أوكرانيا.. و"حماس" ترد بإيجابية على مقترح التهدئة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تقبل أي تسوية للنزاع في أوكرانيا لا تأخذ مصالحها الأمنية في عين الاعتبار. 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T13:46+0000

2025-07-05T13:46+0000

2025-07-05T13:46+0000

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روسيا ترفض تسوية لا تراعي أمنها في أوكرانيا.. و"حماس" ترد بإيجابية على مقترح التهدئة سبوتنيك عربي روسيا ترفض تسوية لا تراعي أمنها في أوكرانيا.. و"حماس" ترد بإيجابية على مقترح التهدئة

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في موسكو، أمس الجمعة، أنه "يجب أن تشمل التسوية مصالح روسيا الأمنية المشروعة، وحقوق الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا".وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة أن تتوافق المصالح الأمريكية مع الرؤية الروسية، حتى تسهم في تمرير اتفاق السلام"، لافتا إلى "ضرورة التعامل مع أمريكا بحذر، في ظل تضارب تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كل الملفات، وزيادة الضغط على كييف ووقف تغذية زيلنسكي بالسلاح"."حماس" تسلم الوسطاء ردا إيجابيا على مقترح وقف إطلاق النارأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الجمعة، أنها أنهت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الأخير المقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها سلمت ردا اتسم بالإيجابية.وأكدت الحركة في بيان لها، أنها مستعدة للدخول الفوري في جولة مفاوضات جديدة لبحث آليات تنفيذ الاتفاق المقترح، في إطار الجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "حماس" تريد أن يكون بروتوكول دخول المساعدات الإنسانية من خلال منظمة الأمم المتحدة "الأونروا" و منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أنها وضعت مع الفصائل الفلسطينية تحفظا على سير عمل منظمة غزة الإنسانية ووضعت شرطا بألا يتم استكمال عمل هذه المؤسسة".وأشار إلى أن "حماس" أرادت أيضا أن تكون الهدنة مفتوحة، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خلال الستين يوما على مفاوضات الحل النهائي".زعيم التيار الصدري يؤكد مقاطعته للانتخابات ويدعو إلى حل المليشيات وتسليم السلاح للدولة العراقيةجدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، تأكيده على مقاطعة الانتخابات المقبلة، مطالبا بحل المليشيات ونزع السلاح واقتصاره على قوات الجيش والشرطة.وأضاف أنه "لن يُقام الحق، ولا يُدفع الباطل إلّا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث الى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التيار الصدري انسحب من المشهد السياسي، ولا يجد جدوى للمشاركة مجددا، في ظل بقاء الوضع على ما كان عليه داخل المشهد السياسي العراقي"، مبينا أنه "لا توجد إرادة سياسية لإنهاء نقاط الأزمات التي أشار لها الصدر، نظرا للمنفعة المتبادلة بين الأطراف في استمرار الوضع القائم".وكالة الطاقة الذرية تعلن سحب مفتشيها من إيرانذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحبت مفتشيها من إيران لأسباب أمنية وبسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.وأكدت الوكالة أن فريق مفتشيها غادروا إيران "بسلام" للعودة إلى مقرها في فيينا.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إيران لا تقطع علاقتها مع أي جهة، ومستعدة للحوار مع كل الأطراف، ولكن بشرط عودة الوكالة للحياد وعملها الطبيعي".اجتماع مرتقب لـ "أوبك+" يبحث زيادة إنتاج النفطقرر تحالف "أوبك+" تقديم موعد اجتماعه الافتراضي إلى يوم غد السبت، حيث من المقرر أن يبحث زيادة رابعة كبيرة في إنتاج النفط، حسبما صرح مندوبون لـ"بلومبرغ".وتدرس السعودية وشركاؤها في التحالف رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس، ضمن خطتهم لاستعادة الحصة السوقية التي فقدوها خلال الفترة الماضية.وأضاف أن "أوبك+" ستتخلص من التخفيضات الطوعية قبل موعدها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، معتبرا أن "المعروض الإضافي من النفط من المتوقع أن يؤثر على أسواق النفط".

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