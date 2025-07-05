"معشوقة ترامب" تحلق فوق البيت الأبيض... فيديو

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13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
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59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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"معشوقة ترامب" تحلق فوق البيت الأبيض... فيديو
"معشوقة ترامب" تحلق فوق البيت الأبيض... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهرت مقاتلات "بي-2" الشبحية برفقة اثنتين من مقاتلات "إف-35" فوق البيت الأبيض قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم الاستقلال. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T16:09+0000
2025-07-05T17:20+0000
نادي الفيديو
واشنطن
ترامب
قاذفات أمريكية
البيت الأبيض
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة تحليق مقاتلة شبيحة من طراز "بي-2"، التي وصفها البعض بـ"معشوقة ترامب"، ترافقها مقاتلتان من طراز "إف-35" فوق البيت الأبيض، وذلك خلال عرض بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي.وظهر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته ميلانيا وهو يلقي التحية على المقاتلات الشبحية أثناء مرورها فوق البيت الأبيض.ويحتفل الشعب الأمريكي بعيد الاستقلال في الرابع من شهر تموز/ يوليو من كل عام.مشهد مخيف... سائق يغامر بحياته على طريق مشتعل في تركيا
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نادي الفيديو, واشنطن, ترامب, قاذفات أمريكية, البيت الأبيض
نادي الفيديو, واشنطن, ترامب, قاذفات أمريكية, البيت الأبيض

"معشوقة ترامب" تحلق فوق البيت الأبيض... فيديو

16:09 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 17:20 GMT 05.07.2025)
© AP Photo / Alex Brandonترامب برفقة زوجته ميلانيا يلقي التحية للمقاتلات الشبحية أثناء مرورها فوق البيت الأبيض
ترامب برفقة زوجته ميلانيا يلقي التحية للمقاتلات الشبحية أثناء مرورها فوق البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
ظهرت مقاتلات "بي-2" الشبحية برفقة اثنتين من مقاتلات "إف-35" فوق البيت الأبيض قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم الاستقلال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة تحليق مقاتلة شبيحة من طراز "بي-2"، التي وصفها البعض بـ"معشوقة ترامب"، ترافقها مقاتلتان من طراز "إف-35" فوق البيت الأبيض، وذلك خلال عرض بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي.
وظهر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته ميلانيا وهو يلقي التحية على المقاتلات الشبحية أثناء مرورها فوق البيت الأبيض.
ويحتفل الشعب الأمريكي بعيد الاستقلال في الرابع من شهر تموز/ يوليو من كل عام.
مشهد مخيف... سائق يغامر بحياته على طريق مشتعل في تركيا
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