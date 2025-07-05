https://sarabic.ae/20250705/معشوقة-ترامب-تحلق-فوق-البيت-الأبيض-فيديو-1102388115.html
"معشوقة ترامب" تحلق فوق البيت الأبيض... فيديو
"معشوقة ترامب" تحلق فوق البيت الأبيض... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهرت مقاتلات "بي-2" الشبحية برفقة اثنتين من مقاتلات "إف-35" فوق البيت الأبيض قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم الاستقلال. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T16:09+0000
2025-07-05T16:09+0000
2025-07-05T17:20+0000
نادي الفيديو
واشنطن
ترامب
قاذفات أمريكية
البيت الأبيض
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/05/1102387947_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a0248128f76b9cbdede27f143a390fb.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة تحليق مقاتلة شبيحة من طراز "بي-2"، التي وصفها البعض بـ"معشوقة ترامب"، ترافقها مقاتلتان من طراز "إف-35" فوق البيت الأبيض، وذلك خلال عرض بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي.وظهر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته ميلانيا وهو يلقي التحية على المقاتلات الشبحية أثناء مرورها فوق البيت الأبيض.ويحتفل الشعب الأمريكي بعيد الاستقلال في الرابع من شهر تموز/ يوليو من كل عام.مشهد مخيف... سائق يغامر بحياته على طريق مشتعل في تركيا
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, واشنطن, ترامب, قاذفات أمريكية, البيت الأبيض
نادي الفيديو, واشنطن, ترامب, قاذفات أمريكية, البيت الأبيض
"معشوقة ترامب" تحلق فوق البيت الأبيض... فيديو
16:09 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 17:20 GMT 05.07.2025)
ظهرت مقاتلات "بي-2" الشبحية برفقة اثنتين من مقاتلات "إف-35" فوق البيت الأبيض قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم الاستقلال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة تحليق مقاتلة شبيحة من طراز "بي-2"، التي وصفها البعض بـ"معشوقة ترامب"، ترافقها مقاتلتان من طراز "إف-35" فوق البيت الأبيض، وذلك خلال عرض بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي
.
وظهر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته ميلانيا وهو يلقي التحية على المقاتلات الشبحية أثناء مرورها فوق البيت الأبيض.
ويحتفل الشعب الأمريكي بعيد الاستقلال في الرابع من شهر تموز/ يوليو من كل عام.