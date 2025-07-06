استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق

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زعماء "بريكس" يدعون لتسوية الصراع في أوكرانيا ويدينون الضربات ضد إيران
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أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
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13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
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16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
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هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
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استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق
استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق
سبوتنيك عربي
تواصل السلطات القضائية في كوريا الجنوبية التحقيق مع الرئيس السابق، يون سيوك يول، في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد خلال فترة حكمه. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T17:11+0000
2025-07-06T17:11+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، أجرى تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق استغرقت 14 ساعة ونصف، مساء أمس السبت.ولفتت الوكالة إلى أن جلسة الاستجواب التي جرت أمس السبت، بدأت في التاسعة صباحا واستمرت حتى منتصف الليل تقريبا، وسط ترقب لقرار الفريق حول إمكانية استدعائه مجددا أو التوجه مباشرة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.وتناول التحقيق اتهامات متعددة أبرزها إصدار توجيهات سرية لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب حذف بيانات من هواتف آمنة استخدمها مسؤولون عسكريون عقب إعلان الأحكام العرفية الفاشل.كما بحث فريق التحقيق شبهات خاصة بعقد اجتماع حكومي طارئ لتمرير مرسوم الأحكام العرفية، وتزوير بيان لاحق لتجاوز مخالفات قانونية في النص الأصلي، إضافة إلى ادعاءات بمحاولة افتعال مواجهة عسكرية مع كوريا الشمالية لاستخدامها كذريعة لتفعيل الإجراءات الاستثنائية.ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا ما إذا كان الرئيس السابق سيخضع لجولة ثالثة من الاستجواب أم سيواجه إجراءات قانونية أكثر حسما.
https://sarabic.ae/20250424/كوريا-الجنوبية-النيابة-العامة-توجه-تهمة-تلقي-الرشوة-للرئيس-السابق-مون-جيه-إن-1099847701.html
https://sarabic.ae/20241214/برلمان-كوريا-الجنوبية-يؤيد-عزل-الرئيس-يون-سيوك-يول-1095777708.html
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استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق

17:11 GMT 06.07.2025
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Chung Sung-Jun
تابعنا عبر
تواصل السلطات القضائية في كوريا الجنوبية التحقيق مع الرئيس السابق، يون سيوك يول، في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد خلال فترة حكمه.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، أجرى تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق استغرقت 14 ساعة ونصف، مساء أمس السبت.
أنصار حزب قوة الشعب، الحاكم في كوريا الجنوبية يضيءون أضواء هواتفهم الذكية خلال حملة الانتخابات البرلمانية للحزب في سيول، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 9 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
كوريا الجنوبية... النيابة العامة توجه تهمة تلقي الرشوة للرئيس السابق مون جيه-إن
24 أبريل, 09:30 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن جلسة الاستجواب التي جرت أمس السبت، بدأت في التاسعة صباحا واستمرت حتى منتصف الليل تقريبا، وسط ترقب لقرار الفريق حول إمكانية استدعائه مجددا أو التوجه مباشرة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وتناول التحقيق اتهامات متعددة أبرزها إصدار توجيهات سرية لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب حذف بيانات من هواتف آمنة استخدمها مسؤولون عسكريون عقب إعلان الأحكام العرفية الفاشل.
متظاهرون يحملون صور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ووزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون، وتقول اللافتات اعتقلوا مجرمي التمرد، سيئول، كوريا الجنوبية، في 5 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
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14 ديسمبر 2024, 08:09 GMT
كما بحث فريق التحقيق شبهات خاصة بعقد اجتماع حكومي طارئ لتمرير مرسوم الأحكام العرفية، وتزوير بيان لاحق لتجاوز مخالفات قانونية في النص الأصلي، إضافة إلى ادعاءات بمحاولة افتعال مواجهة عسكرية مع كوريا الشمالية لاستخدامها كذريعة لتفعيل الإجراءات الاستثنائية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا ما إذا كان الرئيس السابق سيخضع لجولة ثالثة من الاستجواب أم سيواجه إجراءات قانونية أكثر حسما.
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