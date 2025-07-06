https://sarabic.ae/20250706/استمرت-أكثر-من-14-ساعة-جلسة-استجواب-جديدة-لرئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-1102416670.html
استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق
استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق
سبوتنيك عربي
تواصل السلطات القضائية في كوريا الجنوبية التحقيق مع الرئيس السابق، يون سيوك يول، في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد خلال فترة حكمه. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T17:11+0000
2025-07-06T17:11+0000
2025-07-06T17:11+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، أجرى تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق استغرقت 14 ساعة ونصف، مساء أمس السبت.ولفتت الوكالة إلى أن جلسة الاستجواب التي جرت أمس السبت، بدأت في التاسعة صباحا واستمرت حتى منتصف الليل تقريبا، وسط ترقب لقرار الفريق حول إمكانية استدعائه مجددا أو التوجه مباشرة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.وتناول التحقيق اتهامات متعددة أبرزها إصدار توجيهات سرية لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب حذف بيانات من هواتف آمنة استخدمها مسؤولون عسكريون عقب إعلان الأحكام العرفية الفاشل.كما بحث فريق التحقيق شبهات خاصة بعقد اجتماع حكومي طارئ لتمرير مرسوم الأحكام العرفية، وتزوير بيان لاحق لتجاوز مخالفات قانونية في النص الأصلي، إضافة إلى ادعاءات بمحاولة افتعال مواجهة عسكرية مع كوريا الشمالية لاستخدامها كذريعة لتفعيل الإجراءات الاستثنائية.ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا ما إذا كان الرئيس السابق سيخضع لجولة ثالثة من الاستجواب أم سيواجه إجراءات قانونية أكثر حسما.
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق
تواصل السلطات القضائية في كوريا الجنوبية التحقيق مع الرئيس السابق، يون سيوك يول، في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد خلال فترة حكمه.
ذكرت ذلك وكالة
الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، أجرى تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق استغرقت 14 ساعة ونصف، مساء أمس السبت.
ولفتت الوكالة إلى أن جلسة الاستجواب
التي جرت أمس السبت، بدأت في التاسعة صباحا واستمرت حتى منتصف الليل تقريبا، وسط ترقب لقرار الفريق حول إمكانية استدعائه مجددا أو التوجه مباشرة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وتناول التحقيق اتهامات متعددة أبرزها إصدار توجيهات سرية لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب حذف بيانات من هواتف آمنة استخدمها مسؤولون عسكريون عقب إعلان الأحكام العرفية الفاشل.
14 ديسمبر 2024, 08:09 GMT
كما بحث فريق التحقيق شبهات خاصة بعقد اجتماع حكومي طارئ لتمرير مرسوم الأحكام العرفية، وتزوير بيان لاحق لتجاوز مخالفات قانونية في النص الأصلي، إضافة إلى ادعاءات بمحاولة افتعال مواجهة عسكرية مع كوريا الشمالية لاستخدامها كذريعة لتفعيل الإجراءات الاستثنائية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا ما إذا كان الرئيس السابق
سيخضع لجولة ثالثة من الاستجواب أم سيواجه إجراءات قانونية أكثر حسما.