https://sarabic.ae/20250706/الأردن-يعلن-إسقاط-بالونات-موجهة-عن-بعد-اخترقت-أجواءه-1102402627.html

الأردن يعلن إسقاط "بالونات" موجهة عن بعد اخترقت أجواءه

الأردن يعلن إسقاط "بالونات" موجهة عن بعد اخترقت أجواءه

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، "إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة عن بعد على الواجهة الحدودية الشرقية للبلاد". 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T09:36+0000

2025-07-06T09:36+0000

2025-07-06T09:36+0000

أخبار الأردن

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_374c3f60df44630c2500e1caba732174.jpg

وقال مصدر عسكري مسؤول إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية".وأضاف أنه "بعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام جميع إمكاناتها العسكرية والتكنولوجية لحماية الحدود ومنع تهريب المخدرات وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره".وأوضح مصدر عسكري أردني مسؤول أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات لمجموعة مهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل الأراضي السورية".وأضاف المصدر الأردني أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.

https://sarabic.ae/20250702/تعاطي-المخدرات-سباق-بين-المهربين-وجهود-المكافحة-1102281640.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي