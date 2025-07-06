https://sarabic.ae/20250706/الأردن-يعلن-إسقاط-بالونات-موجهة-عن-بعد-اخترقت-أجواءه-1102402627.html
الأردن يعلن إسقاط "بالونات" موجهة عن بعد اخترقت أجواءه
الأردن يعلن إسقاط "بالونات" موجهة عن بعد اخترقت أجواءه
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، "إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة عن بعد على الواجهة الحدودية الشرقية للبلاد". 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T09:36+0000
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وقال مصدر عسكري مسؤول إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية".وأضاف أنه "بعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام جميع إمكاناتها العسكرية والتكنولوجية لحماية الحدود ومنع تهريب المخدرات وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره".وأوضح مصدر عسكري أردني مسؤول أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات لمجموعة مهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل الأراضي السورية".وأضاف المصدر الأردني أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
https://sarabic.ae/20250702/تعاطي-المخدرات-سباق-بين-المهربين-وجهود-المكافحة-1102281640.html
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أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأردن يعلن إسقاط "بالونات" موجهة عن بعد اخترقت أجواءه
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، "إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة عن بعد على الواجهة الحدودية الشرقية للبلاد".
وقال مصدر عسكري مسؤول إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية".
وأضاف أنه "بعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام جميع إمكاناتها العسكرية والتكنولوجية لحماية الحدود ومنع تهريب المخدرات وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره".
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء الماضي، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب
كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".
وأوضح مصدر عسكري أردني مسؤول أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات لمجموعة مهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل الأراضي السورية".
وأضاف المصدر الأردني أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة
لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.