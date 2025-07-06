https://sarabic.ae/20250706/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يعلن-عن-مقابلة-مع-الرئيس-الإيراني-بعد-خلاف-علني-مع-ترامب-1102396076.html

الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون يعلن عن مقابلة مع الرئيس الإيراني بعد خلاف علني مع ترامب

الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون يعلن عن مقابلة مع الرئيس الإيراني بعد خلاف علني مع ترامب

سبوتنيك عربي

أعلن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، الذي دخل في الآونة الأخيرة بخلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن سياسة الأخير تجاه طهران، يوم أمس السبت، عن بث... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T04:34+0000

2025-07-06T04:34+0000

2025-07-06T05:02+0000

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وقال كارلسون، في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك العديد من الأسئلة التي لم أطرحها على الرئيس الإيراني، وخصوصًا تلك التي كنت أعلم مسبقًا أنني لن أحصل على إجابة صادقة بشأنها، مثل هل تم تعطيل برنامجكم النووي بالكامل نتيجة حملة القصف التي شنتها الحكومة الأمريكية قبل أسبوع ونصف؟ لا توجد أي فرصة لأن يجيب عن هذا السؤال. بصراحة، لم أُجهد نفسي بطرحه. الجواب، في الحقيقة، من المنظور الأمريكي، بل ومن منظور وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، لا يمكن معرفته".وأضاف الصحفي الأمريكي أن المقابلة مع بزشكيان، ستُنشر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه وجّه أيضًا طلبًا جديدًا لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وتابع كارلسون:وكان ترامب، قد وجّه انتقادات لكارلسون سابقًا، بعد أن صرّح الأخير بأن الحرب مع إيران قد تؤدي إلى انهيار النفوذ العالمي للولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء مبكر لرئاسة ترامب. وفي مقابلة إذاعية مع مستشار ترامب السابق ستيف بانون، قال كارلسون إن "الجيش الأمريكي غير مستعد لصراع كبير، وإن أي مغامرة عسكرية ستقوّض مكانة البلاد على الساحة الدولية بشكل دائم".لاحقًا، قال ترامب إن كارلسون، اعتذر له عن انتقاداته لسياسة إدارته تجاه إيران، واصفًا إياه بـ"الرجل الجيد"، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصفه له بأنه "مخبول".

https://sarabic.ae/20250410/كارلسون-الولايات-المتحدة-خسرت-الحرب-ضد-روسيا-وفي-الوقت-نفسه-دمرت-أوكرانيا-1099394224.html

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