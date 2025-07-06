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افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
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الكرملين: محادثة بوتين وماكرون كانت مفيدة للغاية
الكرملين: محادثة بوتين وماكرون كانت مفيدة للغاية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T10:11+0000
2025-07-06T10:11+0000
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وقال بيسكوف، في مقابلة مع بافيل زاروبين، الصحفي في قناة "روسيا 1": "كانت هناك اختلافات في لهجات الحديث، هذا مسار عملي، ولكن، أكرر، كانت المحادثة مفيدة للغاية".وأشار بيسكوف إلى أنه كانت هناك تجربة سابقة عندما انتهك الجانب الفرنسي سرية محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.وتابع: "لقد حدث هذا، إنها تجربة حزينة للغاية، للأسف. ولكن حتى الآن لم يُسرب أحد أي شيء". وقال لافروف، إن الرئيس بوتين، "شخص مهذب بحق، وسياسي بعيد النظر، لا يرفض الحوار أبدًا لإرضاء بعض النزعات الأيديولوجية الانتهازية".وأجرى الرئيسان بوتين وماكرون، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، استمرت لأكثر من ساعتين.وكانت المحادثة الهاتفية السابقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جرت في 11 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم يتحدث الرئيسان منذ 1024 يومًا.الكرملين: محادثة بوتين وماكرون جرت بمبادرة من الجانب الفرنسيخبير: هناك قناعة فرنسية بأن الأمور في أوكرانيا باتت واضحة والتقارب مع روسيا ممكن
https://sarabic.ae/20250701/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ماكرون-1102259340.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا

الكرملين: محادثة بوتين وماكرون كانت مفيدة للغاية

10:11 GMT 06.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت ذات مغزى كبير، مع تنوع نبرة الحديث فيها.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع بافيل زاروبين، الصحفي في قناة "روسيا 1": "كانت هناك اختلافات في لهجات الحديث، هذا مسار عملي، ولكن، أكرر، كانت المحادثة مفيدة للغاية".

وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تدابير أمنية إضافية قد اتخذت لتجنب التسريب: "من الواضح أنه في ظل مثل هذا الاحتمال والتهديد الافتراضي، بالطبع، دعنا نقول، يجب على المرء أن يكون متحفظًا في وصف موقفه، وربما موقف بعض نظرائه".

وأشار بيسكوف إلى أنه كانت هناك تجربة سابقة عندما انتهك الجانب الفرنسي سرية محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.
وتابع: "لقد حدث هذا، إنها تجربة حزينة للغاية، للأسف. ولكن حتى الآن لم يُسرب أحد أي شيء".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رد على مكالمة هاتفية عندما اتصل به ماكرون، لأنه لا يرفض الحوار أبدًا.

وقال لافروف، إن الرئيس بوتين، "شخص مهذب بحق، وسياسي بعيد النظر، لا يرفض الحوار أبدًا لإرضاء بعض النزعات الأيديولوجية الانتهازية".
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وأجرى الرئيسان بوتين وماكرون، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، استمرت لأكثر من ساعتين.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن بوتين وماكرون، أجريا المحادثة، مشيرًا إلى أنها كانت جوهرية. وناقشا الوضع في أوكرانيا، والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت المحادثة الهاتفية السابقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جرت في 11 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم يتحدث الرئيسان منذ 1024 يومًا.
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