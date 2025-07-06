https://sarabic.ae/20250706/الكرملين-محادثة-بوتين-وماكرون-كانت-مفيدة-للغاية-1102403320.html

الكرملين: محادثة بوتين وماكرون كانت مفيدة للغاية

الكرملين: محادثة بوتين وماكرون كانت مفيدة للغاية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T10:11+0000

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وقال بيسكوف، في مقابلة مع بافيل زاروبين، الصحفي في قناة "روسيا 1": "كانت هناك اختلافات في لهجات الحديث، هذا مسار عملي، ولكن، أكرر، كانت المحادثة مفيدة للغاية".وأشار بيسكوف إلى أنه كانت هناك تجربة سابقة عندما انتهك الجانب الفرنسي سرية محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.وتابع: "لقد حدث هذا، إنها تجربة حزينة للغاية، للأسف. ولكن حتى الآن لم يُسرب أحد أي شيء". وقال لافروف، إن الرئيس بوتين، "شخص مهذب بحق، وسياسي بعيد النظر، لا يرفض الحوار أبدًا لإرضاء بعض النزعات الأيديولوجية الانتهازية".وأجرى الرئيسان بوتين وماكرون، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، استمرت لأكثر من ساعتين.وكانت المحادثة الهاتفية السابقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جرت في 11 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم يتحدث الرئيسان منذ 1024 يومًا.الكرملين: محادثة بوتين وماكرون جرت بمبادرة من الجانب الفرنسيخبير: هناك قناعة فرنسية بأن الأمور في أوكرانيا باتت واضحة والتقارب مع روسيا ممكن

https://sarabic.ae/20250701/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ماكرون-1102259340.html

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