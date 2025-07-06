https://sarabic.ae/20250706/رؤوساء-وقادة-وفود-بريكس-2025-في-صورة-واحدة-فيديو-1102414366.html
رؤوساء وقادة وفود "بريكس 2025" في صورة واحدة... فيديو
رؤوساء وقادة وفود "بريكس 2025" في صورة واحدة... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد، أعمال قمة مجموعة "بريكس"، التي تترأسها البرازيل في عام 2025، وتستمر حتى يوم غد الاثنين. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T15:43+0000
2025-07-06T15:43+0000
2025-07-06T15:45+0000
نادي الفيديو
قمة بريكس في البرازيل 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_c65f28b9238cc819b2e0152ba4355685.jpg
والتقط رؤوساء وقادة الوفود المشاركين صورة جماعية قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.روسيا: دول "بريكس" هي محرك الاقتصاد العالمي"بريكس" من قلب البرازيل: منصة دائمة لتوازن عالمي جديد
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, قمة بريكس في البرازيل 2025
نادي الفيديو, قمة بريكس في البرازيل 2025
رؤوساء وقادة وفود "بريكس 2025" في صورة واحدة... فيديو
15:43 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 15:45 GMT 06.07.2025)
انطلقت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد، أعمال قمة مجموعة "بريكس"، التي تترأسها البرازيل في عام 2025، وتستمر حتى يوم غد الاثنين.
والتقط رؤوساء وقادة الوفود المشاركين صورة جماعية قبيل انطلاق أعمال قمة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وضمت الصورة الجماعية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.