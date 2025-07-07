https://sarabic.ae/20250707/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-غياب-مؤسسات-دولية-لتسوية-النزاعات-ويستنكر-تصرفات-مجلس-الأمن-1102462117.html
الرئيس البرازيلي ينتقد غياب مؤسسات دولية لتسوية النزاعات ويستنكر تصرفات مجلس الأمن
الرئيس البرازيلي ينتقد غياب مؤسسات دولية لتسوية النزاعات ويستنكر تصرفات مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، عن أسفه لعدم وجود مؤسسة دولية تمكنت من تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
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قمة بريكس في البرازيل 2025
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وقال الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو: "من يقود مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا توجد مؤسسة واحدة تمكنت خلال عامين من الحرب من الجلوس على طاولة المفاوضات، وإجراء تقييمات، وتقديم اقتراحات".وأضاف: "منذ حرب العراق، وتدمير ليبيا، وقتل القذافي، وصولا إلى الحرب الحالية في غزة، لا أحد يطلب الإذن لبدء حرب، إنهم ببساطة يتخذون قرارا، ويبدؤونها، ثم تفقد الأمم المتحدة مصداقيتها".وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250707/البيت-الأبيض-ترامب-يرى-أن-دول-مجموعة-بريكس-تسعى-لتقويض-مصالح-أمريكا-1102459449.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة بريكس في البرازيل 2025
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة بريكس في البرازيل 2025
الرئيس البرازيلي ينتقد غياب مؤسسات دولية لتسوية النزاعات ويستنكر تصرفات مجلس الأمن
أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، عن أسفه لعدم وجود مؤسسة دولية تمكنت من تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو: "من يقود مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا توجد مؤسسة واحدة تمكنت خلال عامين من الحرب من الجلوس على طاولة المفاوضات، وإجراء تقييمات، وتقديم اقتراحات".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذين يفترض أن يكونوا قدوة في منع الحروب، هم أنفسهم مشاركون فيها.
وأضاف: "منذ حرب العراق، وتدمير ليبيا، وقتل القذافي، وصولا إلى الحرب الحالية في غزة، لا أحد يطلب الإذن لبدء حرب، إنهم ببساطة يتخذون قرارا، ويبدؤونها، ثم تفقد الأمم المتحدة مصداقيتها".
وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.