https://sarabic.ae/20250707/دولة-عربية-تؤكد-اقترابها-من-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-الكامل-من-المشتقات-النفطية-1102445897.html
دولة عربية تؤكد اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المشتقات النفطية
دولة عربية تؤكد اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المشتقات النفطية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه أعطى إشارة البدء في الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية، عبر إضافة وحدات تكرير بطاقة 70 ألف برميل... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T12:42+0000
2025-07-07T12:42+0000
2025-07-07T12:42+0000
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جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء أن بغداد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من المشتقات النفطية.وتابع: "العراق سيمضي نحو التصدير بعد اكتمال مشاريع توسعة المصافي في عدد من المحافظات".وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية الحكومة لتحويل 40 في المئة من النفط المنتج إلى صناعات تكريرية وتحويلية تلبي احتياجات السوق المحلي وتهيئ للتصدير، مؤكدا أن مشاريع ميسان والنجف والديوانية ستلعب دورا حاسمًا في تحقيق هذه الرؤية.ونوه محمد شياع السوداني إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 800 مليون دولار، ويتضمن وحدات لمعالجة الغاز السائل وتحسين البنزين وهدرجة وأزمرة النفثا، إلى جانب وحدات لإنتاج الكهرباء والخزن والنقل، معربًا عن ثقته بالقدرات الوطنية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.من جهته، أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد، أن الوزارة ماضية في خططها لتعظيم إنتاج المشتقات النفطية، من خلال إضافة وحدات تكريرية وتحسين نوعية الإنتاج، مشيرا إلى أن زيادة الطاقة التكريرية ستغطي الاستهلاك المحلي وتضمن الاكتفاء الذاتي.
https://sarabic.ae/20250625/بين-الألغام-والجغرافيا-من-ينقذ-شريان-العراق-النفطي؟-1102039946.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط
دولة عربية تؤكد اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المشتقات النفطية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه أعطى إشارة البدء في الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية، عبر إضافة وحدات تكرير بطاقة 70 ألف برميل يوميا، مشيرًا إلى أن ذلك يرفع الطاقة التكريرية للمصفى إلى 90 ألف برميل يوميا.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء أن بغداد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من المشتقات النفطية.
وتابع: "العراق
سيمضي نحو التصدير بعد اكتمال مشاريع توسعة المصافي في عدد من المحافظات".
وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية الحكومة لتحويل 40 في المئة من النفط المنتج إلى صناعات تكريرية وتحويلية تلبي احتياجات السوق المحلي وتهيئ للتصدير، مؤكدا أن مشاريع ميسان والنجف والديوانية ستلعب دورا حاسمًا في تحقيق هذه الرؤية.
ونوه محمد شياع السوداني إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 800 مليون دولار، ويتضمن وحدات لمعالجة الغاز السائل وتحسين البنزين وهدرجة وأزمرة النفثا، إلى جانب وحدات لإنتاج الكهرباء والخزن والنقل، معربًا عن ثقته بالقدرات الوطنية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
من جهته، أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد، أن الوزارة ماضية في خططها لتعظيم إنتاج المشتقات النفطية
، من خلال إضافة وحدات تكريرية وتحسين نوعية الإنتاج، مشيرا إلى أن زيادة الطاقة التكريرية ستغطي الاستهلاك المحلي وتضمن الاكتفاء الذاتي.