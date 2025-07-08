https://sarabic.ae/20250708/الرئيس-البرازيلي-يدين-انتقادات-ترامب-لمجموعة-بريكس-1102503932.html
الرئيس البرازيلي يدين انتقادات ترامب لمجموعة "بريكس"
الرئيس البرازيلي يدين انتقادات ترامب لمجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن رفضه للانتقادات الموجهة إلى مجموعة "بريكس"، مستنكرا اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T19:20+0000
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2025-07-08T19:20+0000
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وقال لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بثته الحكومة البرازيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا نقبل أي ادعاءات ضد مجموعة "بريكس"، ولا نوافق على تلميح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس، إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على "بريكس".وقال: "لا نريد حروبا، ولا نريد مواجهات. نريد أن تتمكن بلداننا من التطور".في وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "بريكس" بمحاولة تقويض مكانة الدولار الأمريكي كـ"معيار عالمي"، موضحا أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك، وقال إن أي دولة تدعم سياسات بريكس "المعادية لأمريكا" ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، دون أي استثناءات.وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250708/ترامب-أمريكا-لن-تسمح-بتقويض-مكانة-الدولار-كمعيار-عالمي-1102501588.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل
قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل
الرئيس البرازيلي يدين انتقادات ترامب لمجموعة "بريكس"
أعرب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن رفضه للانتقادات الموجهة إلى مجموعة "بريكس"، مستنكرا اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول المجموعة.
وقال لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بثته الحكومة البرازيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا نقبل أي ادعاءات ضد مجموعة "بريكس"، ولا نوافق على تلميح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس، إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على "بريكس".
وأوضح أن مجموعة "بريكس" توحد الدول الساعية إلى السلام والتنمية والتغلب على عدم المساواة.
وقال: "لا نريد حروبا، ولا نريد مواجهات. نريد أن تتمكن بلداننا من التطور".
في وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "بريكس" بمحاولة تقويض مكانة الدولار الأمريكي كـ"معيار عالمي"،
موضحا أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك، وقال إن أي دولة تدعم سياسات بريكس "المعادية لأمريكا" ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، دون أي استثناءات.
وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.