https://sarabic.ae/20250708/ترامب-أمريكا-لن-تسمح-بتقويض-مكانة-الدولار-كمعيار-عالمي-1102501588.html
ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي
ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "بريكس" بمحاولة تقويض مكانة الدولار الأمريكي باعتباره "معيارًا عالميًا"، مشيرا إلى أن أمريكا لن تسمح بذلك. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T18:24+0000
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قمة بريكس في البرازيل 2025
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وقال ترامب للصحفيين في اجتماع حكومي: "لا تشكل مجموعة "بريكس"، في رأيي، تهديدا خطيرا، لكن هدفها هو تدمير الدولار حتى تتمكن دولة أخرى من احتلال مكانه وتصبح المعيار الجديد. لكننا لن نفقد هذه المكانة تحت أي ظرف من الظروف".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاول بين دول مجموعة "بريكس". وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250706/بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-عاجل-1102410645.html
https://sarabic.ae/20250708/ترامب-يلوح-برسوم-جمركية-10-على-الدول-التي-تدعم-سياسات-بريكس-1102499552.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس
قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس
ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "بريكس" بمحاولة تقويض مكانة الدولار الأمريكي باعتباره "معيارًا عالميًا"، مشيرا إلى أن أمريكا لن تسمح بذلك.
وقال ترامب للصحفيين في اجتماع حكومي: "لا تشكل مجموعة "بريكس"، في رأيي، تهديدا خطيرا، لكن هدفها هو تدمير الدولار حتى تتمكن دولة أخرى من احتلال مكانه وتصبح المعيار الجديد. لكننا لن نفقد هذه المكانة تحت أي ظرف من الظروف".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال"، يوم أمس الأحد، أن أي دولة تدعم سياسات مجموعة بريكس"المعادية لأمريكا" سوف تخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، دون أي استثناءات"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاول بين دول مجموعة "بريكس".
وأضاف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة بين بلدان "بريكس" يتزايد باطراد، موضحًا أنه خلال العام الماضي "بلغت حصة التعامل بعملتنا الوطنية، الروبل، وعملات الدول الصديقة في التسويات بين روسيا ودول بريكس الأخرى نحو 90 بالمئة".
وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.