ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250708/ترامب-أمريكا-لن-تسمح-بتقويض-مكانة-الدولار-كمعيار-عالمي-1102501588.html
ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي
ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "بريكس" بمحاولة تقويض مكانة الدولار الأمريكي باعتباره "معيارًا عالميًا"، مشيرا إلى أن أمريكا لن تسمح بذلك. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T18:24+0000
2025-07-08T18:24+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg
وقال ترامب للصحفيين في اجتماع حكومي: "لا تشكل مجموعة "بريكس"، في رأيي، تهديدا خطيرا، لكن هدفها هو تدمير الدولار حتى تتمكن دولة أخرى من احتلال مكانه وتصبح المعيار الجديد. لكننا لن نفقد هذه المكانة تحت أي ظرف من الظروف".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاول بين دول مجموعة "بريكس". وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250706/بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-عاجل-1102410645.html
https://sarabic.ae/20250708/ترامب-يلوح-برسوم-جمركية-10-على-الدول-التي-تدعم-سياسات-بريكس-1102499552.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_131:0:580:337_1920x0_80_0_0_ba289b895041ce27edf03d41f81948e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس
قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس

ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي

18:24 GMT 08.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "بريكس" بمحاولة تقويض مكانة الدولار الأمريكي باعتباره "معيارًا عالميًا"، مشيرا إلى أن أمريكا لن تسمح بذلك.
وقال ترامب للصحفيين في اجتماع حكومي: "لا تشكل مجموعة "بريكس"، في رأيي، تهديدا خطيرا، لكن هدفها هو تدمير الدولار حتى تتمكن دولة أخرى من احتلال مكانه وتصبح المعيار الجديد. لكننا لن نفقد هذه المكانة تحت أي ظرف من الظروف".

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال"، يوم أمس الأحد، أن أي دولة تدعم سياسات مجموعة بريكس"المعادية لأمريكا" سوف تخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، دون أي استثناءات"، على حد قوله.

بوتين يشارك في أعمال قمة بريكس الـ17 في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
بوتين: أحادية القطب أمست "من الماضي"
6 يوليو, 14:49 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاول بين دول مجموعة "بريكس".

وأضاف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة بين بلدان "بريكس" يتزايد باطراد، موضحًا أنه خلال العام الماضي "بلغت حصة التعامل بعملتنا الوطنية، الروبل، وعملات الدول الصديقة في التسويات بين روسيا ودول بريكس الأخرى نحو 90 بالمئة".

قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
ترامب يلوح برسوم جمركية 10% على الدول التي تدعم سياسات بريكس
17:09 GMT
وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.

وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.

يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديو
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала