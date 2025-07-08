https://sarabic.ae/20250708/ترامب-أمريكا-لن-تسمح-بتقويض-مكانة-الدولار-كمعيار-عالمي-1102501588.html

ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي

ترامب: أمريكا لن تسمح بتقويض مكانة الدولار كمعيار عالمي

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "بريكس" بمحاولة تقويض مكانة الدولار الأمريكي باعتباره "معيارًا عالميًا"، مشيرا إلى أن أمريكا لن تسمح بذلك. 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T18:24+0000

2025-07-08T18:24+0000

2025-07-08T18:24+0000

قمة بريكس في البرازيل 2025

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة بريكس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg

وقال ترامب للصحفيين في اجتماع حكومي: "لا تشكل مجموعة "بريكس"، في رأيي، تهديدا خطيرا، لكن هدفها هو تدمير الدولار حتى تتمكن دولة أخرى من احتلال مكانه وتصبح المعيار الجديد. لكننا لن نفقد هذه المكانة تحت أي ظرف من الظروف".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية، أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا إلى ترسيخ التعاول بين دول مجموعة "بريكس". وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

https://sarabic.ae/20250706/بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-عاجل-1102410645.html

https://sarabic.ae/20250708/ترامب-يلوح-برسوم-جمركية-10-على-الدول-التي-تدعم-سياسات-بريكس-1102499552.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس في البرازيل 2025, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس