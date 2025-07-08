https://sarabic.ae/20250708/ترامب-يلوح-برسوم-جمركية-10-على-الدول-التي-تدعم-سياسات-بريكس-1102499552.html

ترامب يلوح برسوم جمركية 10% على الدول التي تدعم سياسات بريكس

ترامب يلوح برسوم جمركية 10% على الدول التي تدعم سياسات بريكس

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على أي دولة تدعم ما وصفه بـ"السياسات المناهضة لأمريكا" التي تتبناها مجموعة "بريكس" التي تضم 10 دول. 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T17:09+0000

2025-07-08T17:09+0000

2025-07-08T17:09+0000

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وقال ترامب: "أي دولة تصطف مع السياسات المناهضة لأمريكا التي تتبناها بريكس، سنفرض عليها رسوما إضافية بنسبة 10 في المئة. ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.ورغم أن ترامب لم يحدد ماهية تلك السياسات، فإنه سبق أن حذر دول بريكس من محاولة إنشاء عملة بديلة أو دعم أي عملة تهدف لإزاحة الدولار الأمريكي عالميا. وتأتي تهديدات ترامب تزامنا مع قرب انتهاء المهلة المحددة لإبرام صفقات تجارية جديدة، حيث أعلن أن الرسوم الجديدة وخطابات التفاهم مع الدول الأخرى ستنشر بدءا من ظهر الاثنين، قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/ تموز الجاري، أي غدا.وأوضحت إدارة ترامب لاحقا أن الرسوم الإضافية لن تدخل حيز التنفيذ قبل أغسطس/ آب المقبل.ومنذ ظهر الإثنين، نشر ترامب عدة خطابات تتعلق باتفاقيات تجارية جديدة، شملت فرض ضريبة بنسبة 25 في المئة على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان، وتعديلات على الرسوم تجاه عدد من الدول الأخرى.وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، رد على تصريحات ترامب بالتأكيد على أن بريكس هي مجموعة دول تسعى لتنظيم العالم اقتصاديًا بطريقة مختلفة، مضيفا: "لهذا نشعر أن البعض منزعجون منها".واستضافت مدينة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، القمة الـ 17 لمجموعة بريكس، التي تضم 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وإندونيسيا.

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