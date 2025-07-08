https://sarabic.ae/20250708/تضاعف-عدد-الجياع-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-منذ-عام-2021-1102484944.html
تضاعف عدد الجياع في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2021
تضاعف عدد الجياع في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2021
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف على شكل صورة بالاعتماد على بيانات من استطلاع أجرته "مورنينغ كونسيلت" يظهر فيه تضاعف عدد الجياع في الولايات... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T12:11+0000
2025-07-08T12:11+0000
2025-07-08T12:20+0000
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
تضاعف عدد الجياع في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2021
12:11 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 08.07.2025)
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف على شكل صورة بالاعتماد على بيانات من استطلاع أجرته "مورنينغ كونسيلت" يظهر فيه تضاعف عدد الجياع في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2021، بالتزامن مع انخفاض برنامج المساعدة الغذائية الأمريكية المسؤول عن دعم ذوي الدخل المحدود.