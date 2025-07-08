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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
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الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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https://sarabic.ae/20250708/صحيفة-التقارير-حول-لقاء-مستشار-الأمن-القومي-الإسرائيلي-مع-أحمد-الشرع-في-الإمارات-ليست-صحيحة-1102481660.html
صحيفة: التقارير حول لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع أحمد الشرع في الإمارات ليست صحيحة
صحيفة: التقارير حول لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع أحمد الشرع في الإمارات ليست صحيحة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حقيقة التقارير التي تحدثت عن لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T11:53+0000
2025-07-08T11:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
أخبار العالم الآن
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "التقارير حول لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الإمارات يوم أمس ليست صحيحة".وكانت تقارير قد أفادت، نقلا عن مصادر سورية، بأن "الرئيس السوري أحمد الشرع التقى يوم أمس الاثنين في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي"، واصفة هذه المعلومات بأنها "خطوة مهمة في إطار المفاوضات السورية – الإسرائيلية".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن استعداد بلاده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.ومنذ رحيل حكومة بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.
https://sarabic.ae/20250707/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-خلية-تابعة-لإيران-جنوبي-سوريا-1102431839.html
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صحيفة: التقارير حول لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع أحمد الشرع في الإمارات ليست صحيحة

11:53 GMT 08.07.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حقيقة التقارير التي تحدثت عن لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في الإمارات.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "التقارير حول لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الإمارات يوم أمس ليست صحيحة".
وكانت تقارير قد أفادت، نقلا عن مصادر سورية، بأن "الرئيس السوري أحمد الشرع التقى يوم أمس الاثنين في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي"، واصفة هذه المعلومات بأنها "خطوة مهمة في إطار المفاوضات السورية – الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن استعداد بلاده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية تابعة لإيران" جنوبي سوريا
أمس, 08:56 GMT
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومنذ رحيل حكومة بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.
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