https://sarabic.ae/20250708/عودة-حركة-الطيران-إلى-طبيعتها-في-مطار-القاهرة-بعد-تعطل-الاتصالات-والإنترنت-1102466066.html

عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار القاهرة بعد تعطل الاتصالات والإنترنت

عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار القاهرة بعد تعطل الاتصالات والإنترنت

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عن إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T05:36+0000

2025-07-08T05:36+0000

2025-07-08T05:36+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "تم استعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني الركاب، وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدولة".وأضاف البيان أن "فرق التشغيل بالمطار تواصل عملها بكفاءة عالية لضمان استمرارية الأداء التشغيلي، والمتابعة الدقيقة لكافة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين ووفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة".وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، "إصابة 14 شخصا جراء حريق بسنترال رمسيس وسط القاهرة"، مؤكدا نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.وقالت الصحة المصرية، في بيان لها، إن "هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق"، مشيرة إلى أن "الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع تداعيات حادث الحريق".وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، انقطاعا جزئيا لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في القاهرة والجيزة بسبب حريق هائل في "سنترال رمسيس".وقالت الشركة المصرية، في بيان لها، إن "الحريق تسبب في تلف عدد من الكابلات الرئيسية داخل السنترال ما أدى إلى تعطل جزئي للخدمة عن بعض المناطق خاصة في وسط القاهرة والجيزة".واندلع حريق داخل "سنترال رمسيس" بوسط القاهرة، صباح اليوم، مما تسبب في تصاعد الأدخنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.ورغم السيطرة على الحريق، لم يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاعه، أو حصر الخسائر، فيما رجحت مصادر من داخل الشركة أن تكون بداية النيران قد نشبت في أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.

https://sarabic.ae/20250707/انقطاع-جزئي-لخدمات-الإنترنت-والاتصالات-الأرضية-في-القاهرة-والجيزة-بسبب-حريق-سنترال-رمسيس---عاجل-1102456234.html

https://sarabic.ae/20250707/وزارة-الصحة-المصرية-تعلن-إصابة-14-شخصا-في-حريق-سنترال-رمسيس-فيديو-1102457965.html

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