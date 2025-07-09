رئيس لجنة الأمن القومي في "الشورى الإيراني": وكالة الطاقة الذرية لم تعد محل ثقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250709/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-في-الشورى-الإيراني-وكالة-الطاقة-الذرية-لم-تعد-محل-ثقة-1102508082.html
رئيس لجنة الأمن القومي في "الشورى الإيراني": وكالة الطاقة الذرية لم تعد محل ثقة
رئيس لجنة الأمن القومي في "الشورى الإيراني": وكالة الطاقة الذرية لم تعد محل ثقة
سبوتنيك عربي
وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، انتقادات حادة لطريقة تعامل المؤسسات الدولية مع أنشطة طهران النووية، معتبرا أن... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T05:34+0000
2025-07-09T05:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806ec9201ea14490c4fb7f9fa6f96124.jpg
وقال عزيزي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد جهة موثوقة، بعدما انحرفت عن مهامها القانونية ورضخت لضغوط قوى كبرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "قانون تعليق التعاون مع مؤسسة تخضع لرغبات النظام الصهيوني وأمريكا ليس إجراء دعائيا، بل خطوة لحماية المصلحة الوطنية".وكان البرلمان الإيراني قد أقر، في وقت سابق، قانونا يلزم الحكومة بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرى التصديق عليه من جانب مجلس صيانة الدستور وإحالته للتنفيذ من قبل الرئيس الإيراني إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20250705/ترامب-إيران-لا-توافق-على-تفتيش-منشآتها-النووية-والتخلي-عن-تخصيب-اليورانيوم-1102371215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3b83b64500bbce80d7c9c69b3ffb8f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن

رئيس لجنة الأمن القومي في "الشورى الإيراني": وكالة الطاقة الذرية لم تعد محل ثقة

05:34 GMT 09.07.2025
© AP Photo / Lisa Leutnerالوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبر
وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، انتقادات حادة لطريقة تعامل المؤسسات الدولية مع أنشطة طهران النووية، معتبرا أن بعضها بات يتحرك وفق أهواء سياسية أكثر من التزامه بالقانون الدولي.
وقال عزيزي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد جهة موثوقة، بعدما انحرفت عن مهامها القانونية ورضخت لضغوط قوى كبرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
ترامب: إيران لا توافق على تفتيش منشآتها النووية والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
5 يوليو, 05:25 GMT
وتابع: "قانون تعليق التعاون مع مؤسسة تخضع لرغبات النظام الصهيوني وأمريكا ليس إجراء دعائيا، بل خطوة لحماية المصلحة الوطنية".
وكان البرلمان الإيراني قد أقر، في وقت سابق، قانونا يلزم الحكومة بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرى التصديق عليه من جانب مجلس صيانة الدستور وإحالته للتنفيذ من قبل الرئيس الإيراني إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала