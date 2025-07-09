https://sarabic.ae/20250709/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-في-الشورى-الإيراني-وكالة-الطاقة-الذرية-لم-تعد-محل-ثقة-1102508082.html
رئيس لجنة الأمن القومي في "الشورى الإيراني": وكالة الطاقة الذرية لم تعد محل ثقة
رئيس لجنة الأمن القومي في "الشورى الإيراني": وكالة الطاقة الذرية لم تعد محل ثقة
سبوتنيك عربي
وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، انتقادات حادة لطريقة تعامل المؤسسات الدولية مع أنشطة طهران النووية، معتبرا أن... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عزيزي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد جهة موثوقة، بعدما انحرفت عن مهامها القانونية ورضخت لضغوط قوى كبرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "قانون تعليق التعاون مع مؤسسة تخضع لرغبات النظام الصهيوني وأمريكا ليس إجراء دعائيا، بل خطوة لحماية المصلحة الوطنية".وكان البرلمان الإيراني قد أقر، في وقت سابق، قانونا يلزم الحكومة بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرى التصديق عليه من جانب مجلس صيانة الدستور وإحالته للتنفيذ من قبل الرئيس الإيراني إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20250705/ترامب-إيران-لا-توافق-على-تفتيش-منشآتها-النووية-والتخلي-عن-تخصيب-اليورانيوم-1102371215.html
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رئيس لجنة الأمن القومي في "الشورى الإيراني": وكالة الطاقة الذرية لم تعد محل ثقة
وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، انتقادات حادة لطريقة تعامل المؤسسات الدولية مع أنشطة طهران النووية، معتبرا أن بعضها بات يتحرك وفق أهواء سياسية أكثر من التزامه بالقانون الدولي.
وقال عزيزي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد جهة موثوقة، بعدما انحرفت عن مهامها القانونية ورضخت لضغوط قوى كبرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "قانون تعليق التعاون مع مؤسسة تخضع لرغبات النظام الصهيوني وأمريكا ليس إجراء دعائيا، بل خطوة لحماية المصلحة الوطنية".
وكان البرلمان الإيراني قد أقر، في وقت سابق، قانونا يلزم الحكومة بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، وجرى التصديق عليه من جانب مجلس صيانة الدستور وإحالته للتنفيذ من قبل الرئيس الإيراني إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية
وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.