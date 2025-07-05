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ترامب: إيران لا توافق على تفتيش منشآتها النووية والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
ترامب: إيران لا توافق على تفتيش منشآتها النووية والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يعتزم مناقشة الشأن الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يزور الأخير البيت الأبيض، الاثنين المقبل. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T05:25+0000
2025-07-05T05:25+0000
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وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يعتقد أن "برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف"، مؤكدًا أن "إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم".وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، الأربعاء الماضي، بأنه "في حال صدور أي شر من الأعداء فإن ردنا سيكون أشد سحقا من ذي قبل".وأكدت وكالة "إرنا"، بأن تصريحات اللواء موسوي، جاءت خلال مراسم تأبينية لقتلى الحرب الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أن "جميع الأدلة الواضحة والخفية تؤكد أن إسرائيل تكبدت هزيمة نكراء أمام إيران".وتابع رئيس الأركان الإيراني: "لقد هُزم الأعداء أمام قوة وصمود الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، وأُجبر الإسرائيليون على أن يطلبوا وقف إطلاق النار كي يُعيدوا ترتيب أمورهم، علّهم يستطيعوا فيما بعد القيام بعمل ما".واستطرد اللواء عبد الرحيم موسوي: "في حال دخول مرحلة جديدة وطالت الحرب أكثر، سترى إسرائيل القدرات الإيرانية التي لم تُستخدم حتى الآن".وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250705/الخارجية-الصينية-الهجمات-الأمريكية-على-منشآت-إيران-النووية-تشكل-سابقة-خطيرة-1102368819.html
https://sarabic.ae/20250704/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-المعركة-ضد-إيران-لم-تنته-1102342115.html
https://sarabic.ae/20250704/بعد-حرب-الـ-12-يوما-أمام-إسرائيل-إعادة-فتح-مطارات-إيران-أمام-الرحلات-الداخلية-والدولية-1102335240.html
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دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: إيران لا توافق على تفتيش منشآتها النووية والتخلي عن تخصيب اليورانيوم

05:25 GMT 05.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يعتزم مناقشة الشأن الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يزور الأخير البيت الأبيض، الاثنين المقبل.
وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يعتقد أن "برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف"، مؤكدًا أن "إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم".
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
الخارجية الصينية: الهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية تشكل سابقة خطيرة
00:40 GMT
وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، الأربعاء الماضي، بأنه "في حال صدور أي شر من الأعداء فإن ردنا سيكون أشد سحقا من ذي قبل".
وأكدت وكالة "إرنا"، بأن تصريحات اللواء موسوي، جاءت خلال مراسم تأبينية لقتلى الحرب الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أن "جميع الأدلة الواضحة والخفية تؤكد أن إسرائيل تكبدت هزيمة نكراء أمام إيران".

وأشار اللواء موسوي إلى أنه "منذ سنوات والصهاينة وداعموهم يحشدون قواهم لاستهداف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، منوّهًا إلى أن "هدف الأعداء كان توجيه ضربة لصلب النظام الإسلامي في إيران وتقسيم البلاد، وليس الموضوع النووي الإيراني".

وتابع رئيس الأركان الإيراني: "لقد هُزم الأعداء أمام قوة وصمود الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، وأُجبر الإسرائيليون على أن يطلبوا وقف إطلاق النار كي يُعيدوا ترتيب أمورهم، علّهم يستطيعوا فيما بعد القيام بعمل ما".
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة ضد إيران لم تنته
أمس, 08:07 GMT
واستطرد اللواء عبد الرحيم موسوي: "في حال دخول مرحلة جديدة وطالت الحرب أكثر، سترى إسرائيل القدرات الإيرانية التي لم تُستخدم حتى الآن".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
بعد حرب الـ "12 يوما" أمام إسرائيل.. إعادة فتح مطارات إيران أمام الرحلات الداخلية والدولية
أمس, 05:51 GMT
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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