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نتنياهو: لا نسعى لطرد سكان غزة لكن نمنح الفلسطينيين حرية البقاء أو الرحيل
نتنياهو: لا نسعى لطرد سكان غزة لكن نمنح الفلسطينيين حرية البقاء أو الرحيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجود توافق تام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن وضمان عدم تحول قطاع غزة إلى تهديد... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T19:35+0000
2025-07-09T19:35+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العالم
الأخبار
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جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء.وقال نتنياهو إن بلاده لا تسعى لطرد سكان غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب لم يطرح هذا الخيار، بل تم منح الفلسطينيين حرية القرار بين البقاء أو المغادرة. كما لفت إلى أنه يتقاسم مع الرئيس ترامب هدفا مشتركا، وهو تحرير الرهائن ومنع وضع تهدد فيه حماس في غزة إسرائيل.وأوضح أن لديهما استراتيجية مشتركة، إذ أن ترامب يريد اتفاقا، ولكن ليس بأي ثمن، وكذلك نتنياهو.وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لديها متطلبات أمنية واضحة، وتعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على تنفيذها، مشددا على ضرورة أن يمتلك الفلسطينيون الحق في مغادرة القطاع إذا رغبوا في ذلك. وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "نقترب من التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة لأن نصل إلى صفقة".في المقابل، أكدت حركة "حماس"، في بيان رسمي اليوم، مواصلتها جهودا مكثفة ومسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصل إلى "اتفاق شامل" ينهي العدوان على قطاع غزة، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية، ويخفف المعاناة المتفاقمة لأهالي القطاع.وأشارت إلى أن القيادة أبدت مرونة كبيرة بالموافقة على إطلاق سراح 10 أسرى كخطوة لتعزيز فرص نجاح المساعي الحالية، مع ترك النقاط الجوهرية الأخرى قيد التفاوض.
https://sarabic.ae/20250709/نتنياهو-يلوح-بـصفقة-كبرى-وقف-إطلاق-نار-وتوسيع-اتفاقيات-أبراهام--1102530586.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العالم, الأخبار
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العالم, الأخبار

نتنياهو: لا نسعى لطرد سكان غزة لكن نمنح الفلسطينيين حرية البقاء أو الرحيل

19:35 GMT 09.07.2025
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجود توافق تام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن وضمان عدم تحول قطاع غزة إلى تهديد لأمن إسرائيل.
جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء.
وقال نتنياهو إن بلاده لا تسعى لطرد سكان غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب لم يطرح هذا الخيار، بل تم منح الفلسطينيين حرية القرار بين البقاء أو المغادرة.

وشدد على أن لا أحد سيجبر الفلسطينيين على اختيار المكان الذي يريدون البقاء فيه، لافتا إلى أن للفلسطينيين الحق بالخروج من غزة إذا أرادوا.

كما لفت إلى أنه يتقاسم مع الرئيس ترامب هدفا مشتركا، وهو تحرير الرهائن ومنع وضع تهدد فيه حماس في غزة إسرائيل.
وأوضح أن لديهما استراتيجية مشتركة، إذ أن ترامب يريد اتفاقا، ولكن ليس بأي ثمن، وكذلك نتنياهو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
نتنياهو يلوح بـ"صفقة كبرى".. وقف إطلاق نار وتوسيع اتفاقيات أبراهام
14:55 GMT
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لديها متطلبات أمنية واضحة، وتعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على تنفيذها، مشددا على ضرورة أن يمتلك الفلسطينيون الحق في مغادرة القطاع إذا رغبوا في ذلك.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "نقترب من التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة لأن نصل إلى صفقة".
في المقابل، أكدت حركة "حماس"، في بيان رسمي اليوم، مواصلتها جهودا مكثفة ومسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصل إلى "اتفاق شامل" ينهي العدوان على قطاع غزة، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية، ويخفف المعاناة المتفاقمة لأهالي القطاع.
وأشارت إلى أن القيادة أبدت مرونة كبيرة بالموافقة على إطلاق سراح 10 أسرى كخطوة لتعزيز فرص نجاح المساعي الحالية، مع ترك النقاط الجوهرية الأخرى قيد التفاوض.
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