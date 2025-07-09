https://sarabic.ae/20250709/نتنياهو-يلوح-بـصفقة-كبرى-وقف-إطلاق-نار-وتوسيع-اتفاقيات-أبراهام--1102530586.html

نتنياهو يلوح بـ"صفقة كبرى".. وقف إطلاق نار وتوسيع اتفاقيات أبراهام

نتنياهو يلوح بـ"صفقة كبرى".. وقف إطلاق نار وتوسيع اتفاقيات أبراهام

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "نقترب من التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة لأن نصل إلى... 09.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-09T14:55+0000

2025-07-09T14:55+0000

2025-07-09T14:55+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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وأردف نتنياهو قائلا في حديث لشبكة إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار "سيقربنا من الهدف الذي وضعته منذ البداية، وهو استعادة جميع الرهائن من دون خضوع أو استسلام". وأضاف نتنياهو: "ترامب وأنا نؤمن بمبدأ السلام من خلال القوة. القوة تأتي أولا، ثم يأتي السلام".وتابع "لقد أظهرنا الكثير من القوة، ويبدو لنا أن هناك العديد من ثمار السلام، وسنكون قادرين على توسيع اتفاقيات أبراهام، مما سيخلق واقعا في الشرق الأوسط لا يمكن تخيله، يجلب الازدهار والاستقرار".من جانبه، أشار مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن النقطة العالقة الرئيسية في المحادثات الجارية في الدوحة تتعلق بنشر القوات الإسرائيلية في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، حيث تصر إسرائيل على بقاء قواتها في ممر موراغ شمالي رفح. يذكر أن هذه هي ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأمس الثلاثاء، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ، اجتماعا ثلاثيا استمر 90 دقيقة.وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250709/نتنياهو-عازمون-على-القضاء-على-قدرات-حماس-وضمان-ألا-تشكل-غزة-تهديدا-لإسرائيل-1102509287.html

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