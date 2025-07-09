https://sarabic.ae/20250709/5-علامات-مبكرة-قد-تنقذ-الحياة-من-سرطان-البنكرياس-1102515950.html

5 علامات مبكرة قد تنقذ الحياة من سرطان البنكرياس

5 علامات مبكرة قد تنقذ الحياة من سرطان البنكرياس

سبوتنيك عربي

يشكل سرطان البنكرياس تحديا طبيا كبيرا بسبب صعوبة رصده في مراحله المبكرة، ما يقلل من فرص النجاة، لكن هناك علامات مبكرة للإصابة به يحذر الأطباء من تجاهلها. 09.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-09T09:24+0000

2025-07-09T09:24+0000

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ويعد اليرقان من أبرز العلامات المبكرة، ويظهر من خلال إصفرار الجلد وبياض العينين، ويحدث نتيجة انسداد القنوات الصفراوية بسبب الورم. وقد يصاحبه براز فاتح أو دهني مع بول داكن وحكة في الجلد، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".ويمثل فقدان الوزن السريع وغير المبرر مؤشر مقلق، وعلامة ثانية إذ يعكس خللا في عملية الهضم أو انخفاض إنتاج الإنزيمات الضرورية، مما يؤدي إلى تراجع الشهية وضعف امتصاص المغذيات.ويضاف إلى ذلك الشعور بألم مستمر في الجزء العلوي من البطن يمتد أحيانا إلى الظهر، وقد يشير إلى ضغط الورم على الأعصاب أو الأعضاء المجاورة، ويزداد هذا الألم عند الاستلقاء ويتراجع عند الانحناء للأمام، مما يجعله عرضا يسهل الخلط فيه مع مشكلات هضمية أو عضلية.ولفتت الصحيفة إلى أن العلامة الرابعة تتمثل في الشعور بالتعب العام والضعف المزمن دون سبب واضح، فقد يكون ذلك ناتجا عن اضطرابات في التمثيل الغذائي ترتبط بتطور السرطان، وقد يصاحبه اضطراب في النوم أو تغيرات في المزاج.أما العلامة الخامسة فهي ظهور اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والانتفاخ والإسهال أو الإمساك، إضافة إلى خروج براز دهني وعائم، قد يكون نتيجة لسوء امتصاص الدهون بفعل تأثر البنكرياس.ويؤكد مختصون أن استمرار هذه الأعراض لأسابيع يستدعي استشارة طبية عاجلة، إذ أن الاكتشاف المبكر للمرض يعد أحد أهم عوامل تحسين فرص العلاج والبقاء على قيد الحياة.

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