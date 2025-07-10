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مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق
مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق
سبوتنيك عربي
استدعى المستشار الخاص للتحقيق جو أون-سوك، اليوم الخميس، الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك- يول، للمثول أمامه للاستجواب يوم الجمعة المقبل، في إطار التحقيقات... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T11:14+0000
2025-07-10T11:14+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن فريق المستشار الخاص في بيان صحفي أن يون سوك-يول مُطالب بالحضور أمام مكتب التحقيق في الساعة الثانية ظهر الجمعة، في أول استجواب له منذ اعتقاله فجر اليوم الخميس بتهم تتعلق بالمحاولة الانقلابية المزعومة.وجاء استدعاء الرئيس السابق بعد ساعات من إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحقه بناءً على طلب فريق التحقيق، ليُودع على إثرها في مركز احتجاز سيئول بمدينة أويوانغ جنوب العاصمة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها احتجازه في ذات المنشأة.يذكر أن يون لم يحضر جلسة محاكمته صباح اليوم في قضية منفصلة تتهمه بـالتمرد وإساءة استخدام السلطة، حيث دفعت أسباب صحية بعدم حضوره.وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المستمرة حول الأحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه، والتي تشمل اتهامات خطيرة قد تزيد من تداعيات الأزمة السياسية الحالية.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اعتذارا علنيا إلى الشعب، مؤكدا تحمله المسؤولية عن خيبة الأمل التي تسببت بها فترة حكمه، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بالإجماع يقضي بعزله نهائيا من منصبه.وحسب وكالة "يونهاب"، قال يون في رسالة نُقلت عبر محاميه: "أعتذر بشدة.. أنا محطم القلب وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم. سأدعو دائما من أجل جمهورية كوريا والجميع. لقد كان شرفا عظيما أن أكون قادرا على خدمة هذا الوطن".وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت قرارها التاريخي في جلسة تلا فيها رئيس المحكمة، مون هيونغ باي، الحكم الرسمي قائلًا: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول من منصبه".
https://sarabic.ae/20250706/استمرت-أكثر-من-14-ساعة-جلسة-استجواب-جديدة-لرئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-1102416670.html
https://sarabic.ae/20250428/كبار-قادة-كوريا-الجنوبية-وتركيا-يناقشان-تدابير-الاستعداد-للقتال-في-المستقبل-1099955482.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار

مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق

11:14 GMT 10.07.2025
© AP Photoرئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo
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استدعى المستشار الخاص للتحقيق جو أون-سوك، اليوم الخميس، الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك- يول، للمثول أمامه للاستجواب يوم الجمعة المقبل، في إطار التحقيقات الجارية حول محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية خلال فترة رئاسته.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن فريق المستشار الخاص في بيان صحفي أن يون سوك-يول مُطالب بالحضور أمام مكتب التحقيق في الساعة الثانية ظهر الجمعة، في أول استجواب له منذ اعتقاله فجر اليوم الخميس بتهم تتعلق بالمحاولة الانقلابية المزعومة.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
استمرت أكثر من 14 ساعة.. جلسة استجواب جديدة لرئيس كوريا الجنوبية السابق
6 يوليو, 17:11 GMT
وجاء استدعاء الرئيس السابق بعد ساعات من إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحقه بناءً على طلب فريق التحقيق، ليُودع على إثرها في مركز احتجاز سيئول بمدينة أويوانغ جنوب العاصمة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها احتجازه في ذات المنشأة.
يذكر أن يون لم يحضر جلسة محاكمته صباح اليوم في قضية منفصلة تتهمه بـالتمرد وإساءة استخدام السلطة، حيث دفعت أسباب صحية بعدم حضوره.
وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المستمرة حول الأحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه، والتي تشمل اتهامات خطيرة قد تزيد من تداعيات الأزمة السياسية الحالية.
جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
كبار قادة كوريا الجنوبية وتركيا يناقشان "تدابير الاستعداد للقتال في المستقبل"
28 أبريل, 08:14 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اعتذارا علنيا إلى الشعب، مؤكدا تحمله المسؤولية عن خيبة الأمل التي تسببت بها فترة حكمه، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بالإجماع يقضي بعزله نهائيا من منصبه.
وحسب وكالة "يونهاب"، قال يون في رسالة نُقلت عبر محاميه: "أعتذر بشدة.. أنا محطم القلب وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم. سأدعو دائما من أجل جمهورية كوريا والجميع. لقد كان شرفا عظيما أن أكون قادرا على خدمة هذا الوطن".
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت قرارها التاريخي في جلسة تلا فيها رئيس المحكمة، مون هيونغ باي، الحكم الرسمي قائلًا: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول من منصبه".
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