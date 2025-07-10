https://sarabic.ae/20250710/نتنياهو-إذا-لم-يتم-نزع-سلاح-حماس-وتفكيكها-خلال-فترة-60-يوما-سنعود-للقتال-1102569971.html
نتنياهو: إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيكها خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال
نتنياهو: إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيكها خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فورا مع بداية وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيكشف تفاصيل مع تم الاتفاق عليه... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T17:55+0000
2025-07-10T17:55+0000
2025-07-10T18:02+0000
العالم
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بنيامين نتنياهو
غزة
حركة حماس
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جاء ذلك في تصريحات صحفية في ختام زيارته إلى واشنطن، اليوم الخميس، قال فيها: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال".وتابع: "سندخل إلى مفاوضات تتعلق بإنهاء الحرب بشكل دائم ويجب أن يتم ذلك وفقا لشروطنا"، مضيفا: "تحديد هوية المختطفين الذين سيفرج عنهم ليس في يدنا".وأردف: نرغب في تحرير جميع المختطفين دفعة واحدة لكن الأمر يتم على مرحلتين ولا يكون دائما بأيدينا".يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة انطلقت الأحد الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، استنادا إلى مسودة اتفاق مدعومة أمريكيا، تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى مطلع الشهر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, غزة, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, غزة, حركة حماس
نتنياهو: إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيكها خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال
17:55 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 18:02 GMT 10.07.2025)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فورا مع بداية وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيكشف تفاصيل مع تم الاتفاق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضايا غزة والمنطقة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية في ختام زيارته إلى واشنطن، اليوم الخميس، قال فيها: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال
".
وتابع: "سندخل إلى مفاوضات تتعلق بإنهاء الحرب
بشكل دائم ويجب أن يتم ذلك وفقا لشروطنا"، مضيفا: "تحديد هوية المختطفين الذين سيفرج عنهم ليس في يدنا".
وأردف: نرغب في تحرير جميع المختطفين دفعة واحدة لكن الأمر يتم على مرحلتين ولا يكون دائما بأيدينا".
يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة انطلقت الأحد الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، استنادا إلى مسودة اتفاق مدعومة أمريكيا، تنص على وقف إطلاق النار
لمدة 60 يوما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى مطلع الشهر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.