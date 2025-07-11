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وزير الدفاع الروسي يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "دنيبر" ... فيديو
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https://sarabic.ae/20250711/استطلاع-رأي-إسرائيلي-تراجع-واضح-بشعبية-نتنياهو-1102592785.html
استطلاع رأي إسرائيلي: تراجع واضح بشعبية نتنياهو
استطلاع رأي إسرائيلي: تراجع واضح بشعبية نتنياهو
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نُشر اليوم الجمعة، أن "47% من الإسرائيليين يرون أنه سيتم التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية، فيما استبعد 37%... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T10:57+0000
2025-07-11T10:57+0000
حركة حماس
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ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي، كُشف من خلاله أن "61% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة حزب "الليكود" و40% من ناخبي أحزاب المعارضة متفائلون حيال التوصل لاتفاق، مقارنة بـ48% من ناخبي أحزاب المعارضة، الذين أعربوا عن تشاؤمهم حيال ذلك".وكشف الاستطلاع أن "51% ممن أجري عليهم الاستطلاع يرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزم بإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل 34% يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم أكثر بهذا الشأن".وفي حال جرت انتخابات للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ51 مقعدا في المجلس فقط، مقابل 59 مقعدا للأحزاب المعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.وفي السياق ذاته، صرح نتنياهو، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع وسائل إعلام أمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250711/ليرفع-العدد-إلى-890-قتيلا-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-في-غولاني-جنوبي-غزة-1102577506.html
https://sarabic.ae/20250709/لابيد-يوجه-رسالة-إلى-نتنياهو-لن-نتخلص-من-حماس--1102511226.html
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حركة حماس, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

استطلاع رأي إسرائيلي: تراجع واضح بشعبية نتنياهو

10:57 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نُشر اليوم الجمعة، أن "47% من الإسرائيليين يرون أنه سيتم التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية، فيما استبعد 37% آخرون التوصل لاتفاق كهذا".
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي، كُشف من خلاله أن "61% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة حزب "الليكود" و40% من ناخبي أحزاب المعارضة متفائلون حيال التوصل لاتفاق، مقارنة بـ48% من ناخبي أحزاب المعارضة، الذين أعربوا عن تشاؤمهم حيال ذلك".
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
ليرفع العدد إلى 890 قتيلا.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في "غولاني" جنوبي غزة
05:29 GMT
وكشف الاستطلاع أن "51% ممن أجري عليهم الاستطلاع يرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزم بإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل 34% يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم أكثر بهذا الشأن".
بينما ذكر 84% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم أن "نتنياهو ملتزم أكثر من ترامب بإعادة الأسرى الإسرائيليين"، فيما اعتبر 56% من ناخبي أحزاب المعارضة أن "ترامب ملتزم أكثر منه".
وفي حال جرت انتخابات للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ51 مقعدا في المجلس فقط، مقابل 59 مقعدا للأحزاب المعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.
وفي السياق ذاته، صرح نتنياهو، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.
جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع وسائل إعلام أمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".
وقال نتنياهو في المقابلة: "نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في الأيام المقبلة، لكن لا يمكنني تأكيد أي شيء حتى الآن"، فيما كان الرئيس دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
لابيد يوجه رسالة إلى نتنياهو: لن نتخلص من "حماس"
9 يوليو, 08:25 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
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