https://sarabic.ae/20250711/استطلاع-رأي-إسرائيلي-تراجع-واضح-بشعبية-نتنياهو-1102592785.html

استطلاع رأي إسرائيلي: تراجع واضح بشعبية نتنياهو

استطلاع رأي إسرائيلي: تراجع واضح بشعبية نتنياهو

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نُشر اليوم الجمعة، أن "47% من الإسرائيليين يرون أنه سيتم التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية، فيما استبعد 37%... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T10:57+0000

2025-07-11T10:57+0000

2025-07-11T10:57+0000

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ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي، كُشف من خلاله أن "61% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة حزب "الليكود" و40% من ناخبي أحزاب المعارضة متفائلون حيال التوصل لاتفاق، مقارنة بـ48% من ناخبي أحزاب المعارضة، الذين أعربوا عن تشاؤمهم حيال ذلك".وكشف الاستطلاع أن "51% ممن أجري عليهم الاستطلاع يرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزم بإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل 34% يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم أكثر بهذا الشأن".وفي حال جرت انتخابات للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ51 مقعدا في المجلس فقط، مقابل 59 مقعدا للأحزاب المعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.وفي السياق ذاته، صرح نتنياهو، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع وسائل إعلام أمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.

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