https://sarabic.ae/20250710/نتنياهو-من-المرجح-أن-نتوصل-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار-خلال-أيام-قليلة-1102574880.html

نتنياهو: من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة

نتنياهو: من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T23:38+0000

2025-07-10T23:38+0000

2025-07-11T04:37+0000

بنيامين نتنياهو

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع برنامج "ذا ريكورد"، الذي تبثه شبكة "نيوزماكس" الأمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250709/نتنياهو-يلوح-بـصفقة-كبرى-وقف-إطلاق-نار-وتوسيع-اتفاقيات-أبراهام--1102530586.html

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