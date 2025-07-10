https://sarabic.ae/20250710/نتنياهو-من-المرجح-أن-نتوصل-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار-خلال-أيام-قليلة-1102574880.html
نتنياهو: من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة
نتنياهو: من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T23:38+0000
2025-07-10T23:38+0000
2025-07-11T04:37+0000
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع برنامج "ذا ريكورد"، الذي تبثه شبكة "نيوزماكس" الأمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250709/نتنياهو-يلوح-بـصفقة-كبرى-وقف-إطلاق-نار-وتوسيع-اتفاقيات-أبراهام--1102530586.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم
نتنياهو: من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام قليلة
23:38 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 04:37 GMT 11.07.2025)
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.
جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع برنامج "ذا ريكورد"، الذي تبثه شبكة "نيوزماكس" الأمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".
وقال نتنياهو في المقابلة: "نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في الأيام المقبلة، لكن لا يمكنني تأكيد أي شيء حتى الآن".
ويوم أمس الخميس، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "نقترب من التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة لأن نصل إلى صفقة"، وذلك قبل لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في البنتاغون.
وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،
بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.