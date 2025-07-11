https://sarabic.ae/20250711/الرئيس-اللبناني-يدلي-بأول-رد-رسمي-على-التصريحات-الإسرائيلية-بشأن-التطبيع-1102598350.html

الرئيس اللبناني يدلي بأول رد رسمي على التصريحات الإسرائيلية بشأن التطبيع

الرئيس اللبناني يدلي بأول رد رسمي على التصريحات الإسرائيلية بشأن التطبيع

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن "التطبيع مع إسرائيل غير مطروح في السياسة الخارجية اللبنانية الراهنة"، مشددا على أن ما يعني لبنان في هذه... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T13:20+0000

2025-07-11T13:20+0000

2025-07-11T13:20+0000

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إسرائيل

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

العالم العربي

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ويعد هذا هو أول رد رسمي من الرئيس اللبناني، على تصريحات إسرائيلية بشأن التطبيع مع لبنان.وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال لقائه مع وفد من مجلس العلاقات العربية والدولية، إذ أوضح أن لبنان حريص على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وأكد جوزيف عون "أهمية وحدة اللبنانيين وتكاتفهم مع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمؤامرات المحتملة"، مشيرا إلى أن "قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولن يتم التراجع عنه، وأن قراري الحرب والسلم يعودان لمجلس الوزراء حصرا".كما أشاد بالدور الذي يضطلع به رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في دعم الاستقرار وتعزيز جهود بناء الدولة وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.وفي 30 يونيو 2025، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رغبة بلاده في توسيع "اتفاقيات إبراهام"، وتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية.وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، إن "إسرائيل تسعى إلى ضم دول مثل سوريا ولبنان إلى دائرة السلام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية".وأضاف: "نطمح إلى إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع جميع جيراننا"، وفقا لموقع "Ynet" الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20250630/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نتفاوض-على-مصير-مرتفعات-الجولان-في-أي-اتفاق-سلام-مع-سوريا-1102204175.html

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