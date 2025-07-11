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وزير الدفاع الروسي يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "دنيبر" ... فيديو
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الرئيس اللبناني يدلي بأول رد رسمي على التصريحات الإسرائيلية بشأن التطبيع
الرئيس اللبناني يدلي بأول رد رسمي على التصريحات الإسرائيلية بشأن التطبيع
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن "التطبيع مع إسرائيل غير مطروح في السياسة الخارجية اللبنانية الراهنة"، مشددا على أن ما يعني لبنان في هذه... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T13:20+0000
2025-07-11T13:20+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
العالم العربي
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ويعد هذا هو أول رد رسمي من الرئيس اللبناني، على تصريحات إسرائيلية بشأن التطبيع مع لبنان.وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال لقائه مع وفد من مجلس العلاقات العربية والدولية، إذ أوضح أن لبنان حريص على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وأكد جوزيف عون "أهمية وحدة اللبنانيين وتكاتفهم مع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمؤامرات المحتملة"، مشيرا إلى أن "قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولن يتم التراجع عنه، وأن قراري الحرب والسلم يعودان لمجلس الوزراء حصرا".كما أشاد بالدور الذي يضطلع به رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في دعم الاستقرار وتعزيز جهود بناء الدولة وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.وفي 30 يونيو 2025، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رغبة بلاده في توسيع "اتفاقيات إبراهام"، وتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية.وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، إن "إسرائيل تسعى إلى ضم دول مثل سوريا ولبنان إلى دائرة السلام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية".وأضاف: "نطمح إلى إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع جميع جيراننا"، وفقا لموقع "Ynet" الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250630/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نتفاوض-على-مصير-مرتفعات-الجولان-في-أي-اتفاق-سلام-مع-سوريا-1102204175.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي

الرئيس اللبناني يدلي بأول رد رسمي على التصريحات الإسرائيلية بشأن التطبيع

13:20 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن "التطبيع مع إسرائيل غير مطروح في السياسة الخارجية اللبنانية الراهنة"، مشددا على أن ما يعني لبنان في هذه المرحلة هو "السلام بمعنى غياب الحرب".
ويعد هذا هو أول رد رسمي من الرئيس اللبناني، على تصريحات إسرائيلية بشأن التطبيع مع لبنان.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.
وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال لقائه مع وفد من مجلس العلاقات العربية والدولية، إذ أوضح أن لبنان حريص على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وأكد جوزيف عون "أهمية وحدة اللبنانيين وتكاتفهم مع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمؤامرات المحتملة"، مشيرا إلى أن "قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولن يتم التراجع عنه، وأن قراري الحرب والسلم يعودان لمجلس الوزراء حصرا".
كما أشاد بالدور الذي يضطلع به رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في دعم الاستقرار وتعزيز جهود بناء الدولة وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتفاوض على مصير مرتفعات الجولان في أي اتفاق سلام مع سوريا
30 يونيو, 09:44 GMT
وفي 30 يونيو 2025، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رغبة بلاده في توسيع "اتفاقيات إبراهام"، وتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، إن "إسرائيل تسعى إلى ضم دول مثل سوريا ولبنان إلى دائرة السلام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية".
وأضاف: "نطمح إلى إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع جميع جيراننا"، وفقا لموقع "Ynet" الإسرائيلي.
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