https://sarabic.ae/20250711/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتباهى-بتدمير-مدينة-بيت-حانون-وتسويتها-بالأرض-1102607883.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يتباهى بتدمير مدينة بيت حانون وتسويتها بالأرض

وزير الدفاع الإسرائيلي يتباهى بتدمير مدينة بيت حانون وتسويتها بالأرض

سبوتنيك عربي

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، صورة جوية تظهر الدمار الشامل في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، متباهياً بـ"تسويتها بالأرض"، وفق... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T19:13+0000

2025-07-11T19:13+0000

2025-07-11T19:13+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102677/24/1026772438_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_31681bc8e5d1e23988c58802afc25fd5.jpg

وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "بعد رفح وبيت حانون... لا ملجأ للإرهاب"، على حد وصفه.وتظهر الصورة الملتقطة من الجو مشهدا واسعا من الركام والدمار، إذ لم يتبق من المدينة المحاذية للحدود سوى أطلال وبقايا مبان مدمرة بالكامل، في انعكاس لحجم الكارثة التي لحقت بالمنطقة.ويأتي نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لصورة تظهر تسوية بيت حانون بالأرض، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسياسات تل أبيب، واتهامات بارتكاب إبادة جماعية وانتهاك القانون الدولي الإنساني.وكانت بيت حانون هي أولى المناطق التي اجتاحها الجيش الإسرائيلي، مع بدء التوغل البري في غزة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضمن حرب خلّفت أكثر من 195 ألف قتيل وجريح فلسطيني ودمارا واسعا.ورغم مرور أكثر من 21 شهرا على اندلاع الحرب، لا تزال الفصائل الفلسطينية تنفذ كمائن في المدينة، كان آخرها معركة أسفرت عن مقتل 5 جنود من كتيبة "نتساح يهودا" وإصابة 14 آخرين، وفق اعتراف الجيش الإسرائيلي.وكشف تحقيق عسكري أن مقاتلي حركة "حماس" الفلسطينية فجروا 3 عبوات ناسفة، ثم اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالرشاشات.وخضعت بيت حانون، الواقعة على الحدود الشمالية لغزة، لسيطرة نارية إسرائيلية وشهدت غارات مكثفة، إلى أن أعلن الجيش محاصرتها بالكامل في يوليو 2024.وفي 2 يونيو/ حزيران 2025، أعلنت لجنة طوارئ بلديات شمال غزة المدينة "منطقة منكوبة" بسبب الدمار شبه الكامل وانهيار البنية التحتية والخدمات.وكانت البلدة تضم نحو 60 ألف نسمة قبل الحرب، وتبلغ مساحتها نحو 17 ألف دونم.

https://sarabic.ae/20250708/بعد-عملية-بيت-حانون-أبو-عبيدة-يحذر-من-أغبى-قرار-قد-يتخذه-نتنياهو-1102471539.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي