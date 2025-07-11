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https://sarabic.ae/20250711/وزير-الري-المصري-بناء-سد-النهضة-لم-يكتمل-ونراقب-كل-حركة-تحدث-فيه-1102606145.html
وزير الري المصري: بناء سد النهضة لم يكتمل ونراقب كل حركة تحدث فيه
وزير الري المصري: بناء سد النهضة لم يكتمل ونراقب كل حركة تحدث فيه
سبوتنيك عربي
قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن وزارته تعتمد على صور الأقمار الصناعية والبيانات والتحليلات والنماذج الرياضية لرصد أي تغيير يحدث... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T18:38+0000
2025-07-11T18:38+0000
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وحسب صحيفة "الشروق" المصرية، أوضح سويلم أن الوزارة تجري محاكاة دقيقة لما يجري داخل السد الإثيوبي بهدف توقع توقيت وكميات تدفق المياه، لكنه أشار إلى صعوبة التنبؤ بالتصرفات غير المنتظمة من الجانب الإثيوبي، مستشهدا بقيام أديس أبابا بفتح بوابات السد بشكل مفاجئ أثناء مؤتمرات صحفية، من دون تقديم مبررات فنية واضحة.وقال الوزير إن مصر لم تتأثر سلبا حتى الآن بتشغيل السد، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي، غزارة الأمطار، وإجراءات الدولة الاستباقية، والإدارة اليومية للمياه من قبل وزارة الري.كما وجه الشكر إلى السودان على ما وصفه بالتعاون الوثيق في ظل غياب الشفافية الإثيوبية وامتناعها عن تبادل البيانات، محذرا من استمرار ما وصفه بـ "العبث" بمياه النيل الأزرق.وتساءل سويلم عن مصير أكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه المخزنة في السد، قائلا: "هل تم استخدامها في توليد الكهرباء؟"، مشيرا إلى أن ما تم تركيبه حتى الآن هو 8 توربينات فقط من أصل 13، ولا يعمل منها سوى ما بين 5 و6 بشكل تبادلي.وختم بالتأكيد على أن ما يشغل مصر في الوقت الراهن ليس مسألة اكتمال بناء السد، وإنما كيفية تشغيله في المدى الطويل وضمان عدم تأثيره على حصة مصر من المياه.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي الدعوة التي ردت عليها القاهرة بتأكيد رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمياه نهر النيل.
https://sarabic.ae/20250320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يدعو-إلى-حوار-بشأن-سد-النهضة-مع-مصر-والسودان-1098802674.html
https://sarabic.ae/20250706/ما-الخطوات-القادمة-لمصر-والسودان-بعد-إعلان-إثيوبيا-اكتمال-سد-النهضة-ودعوتهما-لحضور-الافتتاح-1102412842.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي

وزير الري المصري: بناء سد النهضة لم يكتمل ونراقب كل حركة تحدث فيه

18:38 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة، إثيوبيا 2013
سد النهضة، إثيوبيا 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Elias Asmare
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قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن وزارته تعتمد على صور الأقمار الصناعية والبيانات والتحليلات والنماذج الرياضية لرصد أي تغيير يحدث في بنية سد النهضة الإثيوبي أو فيما يتعلق بتشغيله.
وحسب صحيفة "الشروق" المصرية، أوضح سويلم أن الوزارة تجري محاكاة دقيقة لما يجري داخل السد الإثيوبي بهدف توقع توقيت وكميات تدفق المياه، لكنه أشار إلى صعوبة التنبؤ بالتصرفات غير المنتظمة من الجانب الإثيوبي، مستشهدا بقيام أديس أبابا بفتح بوابات السد بشكل مفاجئ أثناء مؤتمرات صحفية، من دون تقديم مبررات فنية واضحة.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى حوار بشأن سد النهضة مع مصر والسودان
20 مارس, 09:25 GMT
وقال الوزير إن مصر لم تتأثر سلبا حتى الآن بتشغيل السد، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي، غزارة الأمطار، وإجراءات الدولة الاستباقية، والإدارة اليومية للمياه من قبل وزارة الري.
كما وجه الشكر إلى السودان على ما وصفه بالتعاون الوثيق في ظل غياب الشفافية الإثيوبية وامتناعها عن تبادل البيانات، محذرا من استمرار ما وصفه بـ "العبث" بمياه النيل الأزرق.
وتساءل سويلم عن مصير أكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه المخزنة في السد، قائلا: "هل تم استخدامها في توليد الكهرباء؟"، مشيرا إلى أن ما تم تركيبه حتى الآن هو 8 توربينات فقط من أصل 13، ولا يعمل منها سوى ما بين 5 و6 بشكل تبادلي.
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
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6 يوليو, 15:21 GMT
وختم بالتأكيد على أن ما يشغل مصر في الوقت الراهن ليس مسألة اكتمال بناء السد، وإنما كيفية تشغيله في المدى الطويل وضمان عدم تأثيره على حصة مصر من المياه.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي الدعوة التي ردت عليها القاهرة بتأكيد رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمياه نهر النيل.
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