https://sarabic.ae/20250711/وزير-الري-المصري-بناء-سد-النهضة-لم-يكتمل-ونراقب-كل-حركة-تحدث-فيه-1102606145.html

وزير الري المصري: بناء سد النهضة لم يكتمل ونراقب كل حركة تحدث فيه

وزير الري المصري: بناء سد النهضة لم يكتمل ونراقب كل حركة تحدث فيه

سبوتنيك عربي

قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن وزارته تعتمد على صور الأقمار الصناعية والبيانات والتحليلات والنماذج الرياضية لرصد أي تغيير يحدث... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T18:38+0000

2025-07-11T18:38+0000

2025-07-11T18:38+0000

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وحسب صحيفة "الشروق" المصرية، أوضح سويلم أن الوزارة تجري محاكاة دقيقة لما يجري داخل السد الإثيوبي بهدف توقع توقيت وكميات تدفق المياه، لكنه أشار إلى صعوبة التنبؤ بالتصرفات غير المنتظمة من الجانب الإثيوبي، مستشهدا بقيام أديس أبابا بفتح بوابات السد بشكل مفاجئ أثناء مؤتمرات صحفية، من دون تقديم مبررات فنية واضحة.وقال الوزير إن مصر لم تتأثر سلبا حتى الآن بتشغيل السد، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي، غزارة الأمطار، وإجراءات الدولة الاستباقية، والإدارة اليومية للمياه من قبل وزارة الري.كما وجه الشكر إلى السودان على ما وصفه بالتعاون الوثيق في ظل غياب الشفافية الإثيوبية وامتناعها عن تبادل البيانات، محذرا من استمرار ما وصفه بـ "العبث" بمياه النيل الأزرق.وتساءل سويلم عن مصير أكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه المخزنة في السد، قائلا: "هل تم استخدامها في توليد الكهرباء؟"، مشيرا إلى أن ما تم تركيبه حتى الآن هو 8 توربينات فقط من أصل 13، ولا يعمل منها سوى ما بين 5 و6 بشكل تبادلي.وختم بالتأكيد على أن ما يشغل مصر في الوقت الراهن ليس مسألة اكتمال بناء السد، وإنما كيفية تشغيله في المدى الطويل وضمان عدم تأثيره على حصة مصر من المياه.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي الدعوة التي ردت عليها القاهرة بتأكيد رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمياه نهر النيل.

https://sarabic.ae/20250320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يدعو-إلى-حوار-بشأن-سد-النهضة-مع-مصر-والسودان-1098802674.html

https://sarabic.ae/20250706/ما-الخطوات-القادمة-لمصر-والسودان-بعد-إعلان-إثيوبيا-اكتمال-سد-النهضة-ودعوتهما-لحضور-الافتتاح-1102412842.html

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